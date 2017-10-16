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Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251, Cumhuriyet altını 1.022 liradan satılıyor. Altının gramı ise 152,7 liradan işlem görüyor.

16.10.2017 - 10:08
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Altının gramı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, gün içinde 151,5-152,6 lira bandında hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,22 değer kazancıyla 152,3 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN 152,7 LİRA

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,24 artışla 152,7 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 251 lira, Cumhuriyet altını da 1.022 liradan satılıyor.

ONS FİYATI

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden pozitif etkilenen altının ons fiyatı ise 1.300 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Asya piyasalarında güne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.304,10 dolardan işlem görüyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de cuma günü açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan gerginliğin devam etmesinin piyasalardaki tedirginliği artırdığını ifade eden Memiş, diğer yandan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,28 seviyesine gerilediğini, altının gram fiyatının ise dolar/TL'ye göre hareket sergilemeye devam ettiğini söyledi.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 151,80 liranın destek, 152,80 liranın ise direnç olarak takip edileceğini belirterek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile Kuzey Irak ve Suriye'deki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

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