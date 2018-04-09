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Yeni çıkanlar

Kitap Ayracı, bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledi.

Özel Haber | 09.04.2018 - 14:12..
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Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

Yeni çıkanlar

DÜŞMÜŞ MELEKLER

21. yüzyıl bilimkurgu edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Değiştirilmiş Karbon serisi ve çarpıcı ana karakteri Takeshi Kovacs dizinin ikinci kitabı Düşmüş Melekler’le geri dönüyor!

Düşmüş Melekler

Richard K. Morgan

İthaki Yay.

S.: 480

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

İKİNCİ VAKIF - VAKIF SERİSİ

1941 yılında genç bir bilim insanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon’ın yazdığı Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi’nden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı: Galaktik İmparatorluk’un çöküşü ve feodalizmin dönüşü, İkinci Galaktik İmparatorluk dönemindeki güvenli ortamdan geçmişe bakan bir bakış açısıyla anlatıldı. İşte bu süreç sonucunda “Tarih tahmin edilebilir mi?”, “Toplum nasıl yönetilmeli?” ya da “İmparatorluklar neden yükselir ve çöker?” gibi soruları sormaktan çekinmeyen destansı Vakıf Serisi ortaya çıktı.

İkinci Vakıf - Vakıf Serisi

Isaac Asimov

Çev.: Çiğdem Şafak

İthaki Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıkayınız: idefix

Yeni çıkanlar

DARWİN'İN KAYIP DÜNYASI

Türlerin Kökeni’ni kaleme alırken Charles Darwin’in kafasını tek bir soru karıştırıyor ve evrim teorisini çıkmaza sokuyordu: “Neden Kambriyen dönemden önce yaşamış canlılara ait kalıntılar bulunamıyordu?” Literatürde “Darwin’in İkilemi” olarak bilinen bu problem yıllarca çözülemeyecekti, ta ki paleontoloji profesörü Martin Braiser evrimin “kutsal kâse”sinin peşine düşene kadar...

Darwin'in Kayıp Dünyası

Martin Braiser

Çev.: Cansın Kap

Kollektif Kitap

S.: 272

Kiatabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

MAYMUN KADAR AKLIM OLSA

Hayvanlar âlemindeki yerinize dair yargılarınızı gözden geçirmeye –ve bunu yaparken fazlasıyla eğlenmeye– hazır mısınız?

Maymun Kadar Aklım Olsa

Ben Ambridge

Domingo Yay.

S.: 287

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

3391 KİLOMETRE

Bu hikâye, uzak bir ilişkinin hikâyesi! Birbirlerini görmeden ve duymadan, aylar boyunca gece gündüz konuşan; birbirlerine bu kadar uzak, ama bir o kadar da yakın olan; aralarına giren onca kilometreye rağmen birbirlerine âşık iki insanın hikâyesi! Burası bizim gezegenimiz, burada her şey anını bekler. Burası, bizim 3391 kilometrelik gezegenimiz…

3391 Kilometre

Beyza Alkoç

Indigo Yay.

S.: 472

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

PICASSO VE AŞÇISI

Picasso ve Aşçısı paylaşmak istemediğiniz bir tabak gibi damakta patlayan tatları ve denenmemiş lezzetleriyle yuttuktan sonra bile unutulmayacak hazlar barındırıyor.

Picasso ve Aşçısı

Camille Aubray

Çev.: Eser Ulun

Altın Kitaplar

S.: 448

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Yeni çıkanlar

ARİF V 216

Elinizde tuttuğunuz senaryo, yaklaşık bir buçuk yıl süren yoğun emeğin son ürünü olarak meraklılarının beğenisine sunuldu. Film yapımı sırasında seyircinin finalde ne seyredeceğini aylar evvel bizlere tane tane anlatan senaryomuz artık okurlarıyla buluşmaya hazır.

Arif V 216

Cem Yılmaz

İnkılap Kitabevi

S.: 176

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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