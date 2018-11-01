Bilim Kurgu Dosyası: Bilim kurgunun bilim ve teknolojiye katkısı

Bilimkurgu denince akla gelen ilk yayınevlerinden İthaki. Bilim kurgu hakkında sohbetimizden aktarımlarım devam ediyor. Yayınevinden Çeviri Edebiyat Yayım Sorumlusu Alican Saygı Ortanca, bu bölümde bilim kurgunun bilim ve teknolojiye katkısı hakkında görüşlerini bildiriyor.

BURADA DA HAYAT, SANATI TAKLİT EDİYOR

(H. G. Wells)

Bilimkurgunun bilim ve teknolojiye katkısı nedir?

Bundan birkaç sene önce bilim insanı Mete Atatüre “Yahu Işın Kılıcı Nasıl Yapılır?” adlı TEDx konuşmasında bilim, teknoloji ve toplum üçgeninde, bilim kurgunun toplumla bilim arasında bir köprü oluşturduğunu söylemişti. İnsanların bunun pek farkında olmasa da hayal gücünün bilime yön verdiğini ve kurmacalar doğaya aykırı biçimde yapılsa da bilim insanlarının doğru soruyu sorarak bilim kurgunun bilime yön verici bir unsur haline gelebildiğini anlatmıştı. Bu durum, günümüz için bilim kurgunun ne anlama geldiğine dair bir örnek olabilir.

(Jules Verne)

Başka neler örnek olabilir?

Mevcudiyetine bir icattan önce bir bilimkurgu öğesi olarak başlayan ve günümüzde sıkça kullandığımız ürünler de bilim kurgunun ne kadar önemli olduğuna dair birer misal. Örneğin denizaltı, Jules Verne’in Denizler Altında 20.000 Fersah kitabından; roket, H. G Wells’in Dünyalar Savaşı’ndan; cep telefonu, Star Trek’ten; robot, Karel Capek’in R.U.R. adlı eserinden ilham alınarak tasarlandığını söylemek yanlış olmaz. Hemen her alanda olduğu gibi burada da hayat, sanatı taklit ediyor.

Sevgili Alican Saygı Ortanca'ya teşekkürler...

İkinci bölüm "Bilim Kurgu Dosyası: Ütopya ve distopya nedir" için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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