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77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

Kırıkkale'deki bir okulda, yere dökülen tuz ruhu kokusunun çevreye yayılmasıyla etkilenen öğrenciler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

31.10.2017 - 15:14
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Kırıkkale'de, Bahçelievler Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda iddiaya göre, okulun hizmetlisi, koridor temizliği sırasında, içinde tuz ruhu bulunan bidonu dikkatsizlik sonucu yere döktü. Temizlik görevlisi, daha sonra bidonun içinde kalan tuz ruhunu bahçedeki ağacın dibine boşalttı. Rüzgarın etkisiyle tuz ruhunun asitli kokusu, okuldaki öğrencileri olumsuz etkiledi.

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

ETKİLENEN ÖĞRENCİLERE BEDEN HAREKETLERİ YAPTIRILDI

Kokudan ders sırasında, sınıflarında etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından okul dışına götürüldü. Öğrencilere burada derin nefes aldırılarak, beden hareketleri yaptırıldı.

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

ÖĞRENCİLER AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri süren 77 öğrenci, okula çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

VELİLER TELAŞLANDI

Okulda yaşanan olayı duyan veliler de telaşla okula gelerek, çocuklarını bulmaya çalıştı. Kokudan etkilenmeyip, eğitime devam eden çocuklarını bulan veliler, öğrencilere sarılıp, gözyaşı döktü. Çocuğunu bulamayan veliler ise korkuyla öğrencilerin tedaviye alındığı hastanelere gitti.

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

77 öğrenci tuz ruhu yüzünden hastanelik oldu

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