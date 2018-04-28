77 yaşındaki şahsın evinde 16 kilogram esrar bulundu

Yozgat'ta tutuklu bulunan CHP'li başkanı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na adaylık için ismi öne çıkan İlhan Kesici de eşlik etti.

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Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

Abdullah Gül, belki de aday olup olmayacağı en tartışılan isimdi. Bugün yaptığı açıklamayla kendi siyasi kariyerini bitirdiği gibi Saadet Partisi'ni de CHP'lilerin önüne attı.