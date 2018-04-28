taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

77 yaşındaki şahsın evinde 16 kilogram esrar bulundu

Sakarya'da bir adrese yapılan baskında, 16 kilogram esrar ve silah ele geçirilirken gözaltına alınan 77 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

İHA | 28.04.2018 - 15:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

77 yaşındaki şahsın evinde 16 kilogram esrar bulundu

ŞÜPHELİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında ekipler, Arifiye ilçesindeki bir eve baskın yaptı. Baskında ikamette yapılan aramada 32 parça halinde 444,21 gramlık toplam 16 kilogram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet el terazisi, 1 adet baretta marka ruhsatsız silah, 7.65 milimetre çapında 50 fişek uyuşturucudan elde edilen 11 bin 915 TL ele geçirilirken, 77 yaşındaki H.Ö. isimli şüpheli gözaltına aldı.

Şüpheli H.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden sağlık raporu alınarak adliyeye sevk edildi.

77 yaşındaki şahsın evinde 16 kilogram esrar bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fikri Işık: Bedelli askerlik değerlendirilecek
Bedelli askerlik konusunda Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasından sonra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da "Hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir." dedi
Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu
3 yıldır Şırnak'ta görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, terörle mücadelesine meclis çatısı altında devam etmek için, AK Parti’den İstanbul Milletvekili adaylığına başvurdu.
Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler
Bursa'da uyuşturucu tacirleri, olası bir operasyonu önlemek için evlerden bazılarına aynı kapı numarası verdi. Durumu fark eden polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 kişiyi gözaltına aldı
Afrin'de görevli astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti
TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, izinli olarak geldiği Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

549
Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

345
Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

278
Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

127
Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

148
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

131
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye salvolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye salvolar

202
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM