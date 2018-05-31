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Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı odaklı olayların 5. yılı sebebiyle parkın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı.

AA | 31.05.2018 - 11:21..
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Polis ekipleri, 2013'te yaşanan olayların 5. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Bu kapsamda, Gezi Parkı'nın etrafı demir bariyerlerle kapatıldı. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı da bariyerlerle çevrildi.

YÜRÜYÜŞ YOLLARI AÇIK

Park içindeki yürüyüş yolları kapatılmazken, yeşil alanlar tamamıyla demir bariyerlerle çevrildi.

TOMA HAZIR

Gezi Parkı'na vatandaşların giriş-çıkışlarına izin verilirken, parkın içinde bir TOMA ve iki midibüs hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri de park ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

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