Gezi Parkı çevresinde güvenlik önlemleri

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Florya arsası için imzalar atıldı

Emlak Konut ve Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. Ve San. A.Ş. arasında içerisinde Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arazisinin de bulunduğu arsa için anlaşma sağlandı.