Lavanta kokan köy: Kuyucak

Aybüke SENGİR / [email protected]

Fransa’ya kadar gidip yorulmadan, lavanta tarlalarının sihrine kapılıp gideceğiniz bir etkinlik var. 18 – 20 Temmuz tarihlerinde düzenlenen “Isparta Keçiborlu’da Lavanta Tarlalarında Dolaş” festivaline katılıp bu güzelliği tadabilirsiniz.

Isparta’ya 47 kilometre uzaklıkta olan Kuyucak, Torosların eteğinde yüksek bir tepeye kurulmuş, etrafındaki yamaçların ve ovaların çoğu lavanta tarlalarıyla çevrili şirin bir köy. Kıraç ve susuz arazileri yüzünden yıllar önce göç vermeye başlayan Kuyucak Köyü’nün kaderi bugün lavanta çiçekleriyle tersine döndü.

GÜL KOKULARINA LAVANTA KARIŞIYOR

Isparta, herkes tarafından güller diyarı olarak bilinir. Aynı zamanda lavanta tarlalarıyla da meşhur. Lavanta bahçeleri içinde inanması zor ama adeta sihirli bir yer Kuyucak köyü. Yıllar önce Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyü'nde kurak, susuz, bir şey ekilmemiş tarlalara boş kalmasın diye ekilen ilk lavanta fideleri bugün, 3000 hektar alana kadar yayılmış durumda. Türkiye’nin toplam lavanta üretiminin %93’ü buradan sağlanıyor.

FRANSA DEĞİL ISPARTA

Fransa’nın Provans şehrine sırf lavanta bahçelerini görmek için gitmeyi düşünenler, yine bu fikrinizden vazgeçmeyin ama ilk terciğiniz Isparta’nın Kuyucak köyünden yana olsun. Kuyucak’ta lavanta tarlalarını görmeye giderken, turistik şehirleri kıskandıran doğal taş sokakları, kerpiç evleri ve sıcakkanlı insanlarını da görünce dönmek istemeyeceksiniz.

TEMMUZ İÇİN PLANINIZI YAPIN

Kuyucak köyüne gitmek için en uygun zaman temmuz ayı. Lavantaların en güzel haliyle o zaman karşılaşırsınız. Haziran sonu lavantalar morarmaya başlıyor ve temmuz ayında çiçekleri patlayınca mosmor oluyor. Görsel şölen başlasın...

DOĞAL ÜRÜNLERİNİ ALMAYI UNUTMAYIN

Buradaki halk, lavantaların hasat sonrasında yağlarını çıkarıp satıyorlar. Lavanta balı, lavanta sabunu, lavanta çayı, lavanta yağı, lavanta suyu, lavanta kurusu Kuyucak köyü ziyaretinizde alabileceğiniz en doğal ürünler. Sevdiklerinize de gittiğiniz yerleri anlatırken bu güzel hediyeliklerden götürebilirsiniz.