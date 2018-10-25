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Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film sinemaseverler buluşacak.

AA | 25.10.2018 - 10:53..
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Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyan "Müslüm" adlı filmizleyici ile buluşacak.

Yönetmenliğini Ketche ile Can Ulkay'ın üstlendiği filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci, Goncagül Sunar, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil ve Altan Erkekli rol aldı.

Senaryosunu Hakan Günday'ın kaleme aldığı filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, eşi Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor.

ÇİRKİN KRAL AFSANESİ

Türkiye sinemasının efsane isimlerinden Yılmaz Güney'in hayatını anlatan "Çirkin Kral Efsanesi"; ailesi, çalışma arkadaşları ve dostlarıyla yapılan röportajlarla sanatçının dünya görüşü, sanat anlayışı ve zorluklarla dolu hayatını odağına alıyor.

Güney'in 1982 Cannes Film Festivali'nde "Yol" filmi ile kazandığı Altın Palmiye'den sonra Avrupa sinemasında parlamasını tanıklıklarla sunan film, Costa Gavras ve Michael Haneke gibi saygın yönetmenlerle söyleşiler de içeriyor. Almanya ve Avusturya ortak yapımı belgesel türündeki filmi Hüseyin Tabak yazıp yönetti

Bu hafta 9 film vizyona girecek

NAPOLLİ'NİN SIRRI

Ferzan Özpetek'in İtalya'da çektiği yeni filmi "Napoli'nin Sırrı", bir cinayet çevresinde gelişen gerilimli bir aşk hikayesini anlatıyor.

Özpetek'in senaryosunu Gianni Romoli ve Valia Santella ile birlikte kaleme aldığı İtalyan yapımı filmin başrollerinde Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri, Luisa Ranieri, Maria Pia Calzone, Carmine Recano ve Angela Pagano oynuyor.

Bu hafta 9 film vizyona girecek

CADILAR BAYRAMI

David Gordon Green'in yönetmenliğini yaptığı "Cadılar Bayramı" adlı korku filminde Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Virginia Gardner, Nick Castle, Will Patton, Toby Huss, Miles Robbins ve Haluk Bilginer oynuyor. Yönetmen Green'in senaryosunu Danny McBride ile birlikte yazdığı "Cadılar Bayramı" serisinin son halkası, ilk filmde geçen olayların kırk yıl sonrasını anlatıyor.

Bu hafta 9 film vizyona girecek

KÖTÜLÜK İÇİNDE

Scott Jeffrey'in yönettiği; Becca Hirani, Lucy Chappell, Tiffany-Ellen Robinson ve Thomas Mailand'ın oynadığı "Kötülük İçinde" adlı film; huzurlu bir ortamda dinlenmek için şehir dışında konaklayan Aesha'nın kapısına bir rahibenin gelmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Bu hafta 9 film vizyona girecek

MÜZE

Alonso Ruizpalacios'un Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülüne layık görülen filmi "Müze", 1985 yılında yaşadıkları Mexico City'de bir müze soygununa kalkışan iki gencin hikayesini konu ediniyor.

BEBEK GELİYORUM DEMEZ

Başrollerini Başak Parlak ve Ali İl'in üstlendiği "Bebek Geliyorum Demez", hayallerinin peşinden giden genç bir kadının hamile olduğunu öğrenmesinin ardından değişen hayatını anlatıyor.

Cezmi Baskın, Seray Gözler, Mehmet Ali Kaptanlar, Sema Atalay, Nazlı Tosunoğlu, Melih Selçuk ve Feride Çetin gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Cigaoğlu yaptı.

Bu hafta 9 film vizyona girecek

ACEMİ HIRSIZ

Esat Şekeroğlu'nun yazıp yönettiği komedi filmi "Acemi Hırsız", bir grup deneyimsiz hırsızın değerli bir kolyeyi çalmak isterken başlarından geçen olayları konu ediniyor.

RAFADAN TAYFA DEHLİZ MACERASI

İsmail Fidan'ın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası", yıkım tehlikesindeki mahallelerini kurtarmak için mücadeleye girişen Rafadan Tayfa ekibinin maceralarını anlatıyor.

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