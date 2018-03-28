Başbakan Yıldırım Beştepe'de

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kongre Merkezi'nde Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon kurulu Tanıtım Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"BU BİR DEVRİM"

Devlette bir işi olan vatandaşın kapı kapı dolaşıp evrak topla zorunluluğunun ortadan kalktığını belirten Yıldırım, "Evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim!" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Şirketlerimize, yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamak bir görevdir.

Bürokrasiyi ne kadar basitleştirirsek ülke olarak, millet olarak bundan karlı çıkarız.

İş yapmak isteyen vatandaşlarımız şirket kurmak istiyor, şimdi şirket kurmak bir saati geçmiyor.

Şirket kurmak için illerde, ilçelerde Ticaret Sicil Müdürlüklerine gidilecek, 650 TL'ye şirket kurulabilecek.

HER TÜRLÜ İŞİNİZİ E-DEVLET'TEN GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ

Evrak konusunda da bir zihniyet değişikliğine gidiyoruz. Her bir devletle ilgili işiniz varsa her bir kuruma aynı evrakları tekrar tekrar hazırlayıp götürme işine son veriyoruz. Bu bir devrim!

E-Devlet üzerinden vatandaşın devletle ilgili iş yapma oranı yüzde 57'ye çıktı. Bu yıl sonundan itibaren vatandaş devlet arası her türlü iş e-Devlet üzerinden yapılacak.

Gerekli dökümanlar zaten mevcut. Onlar arasında bir elektronik ortamda haberleşme olacak, bilgiler havuzda bulunacak. Sizin sadece vatandaşlık numaranızı girerek işlemlerinizi halledebileceksiniz.



Geçen yıl iyi niyetle iflas erteleme hakkı getirdik. Kötüye kullanılmaya başlandı, bunu kaldırdık.

İnşaat izni alınması için 18 tane işlem yapılması gerekiyor. Bu sayıyı 6'ya indiriyoruz.

Artık ruhsat formunda tek bir imza olacak. Benzer bir kolaylığı yapı kullanma belgesi ve elektrik bağlanması işleminde yapıyoruz.

Artık her yerde internet erişimi var. Türkiye, AB ortalamasını yakalamış durumda, büyük bir gelişme.

Bir yere baz istasyonu kurulacaki bazen vatandaş istemiyor. Ama bu istasyonların hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ön planda.

Gümrükler 24 saat açık olmalı, gecikmenin bedeli büyük.

Bankalardaki ipotek işlemlerinin de tapu müdürlüğü ile elektronik ortamda yapılmasına imkan getiriyoruz.

Düzenlemelerdeki ana amacımız yatırımcıların işini kolaylaştırmak, ülkeyi yatırım yapılabilir cazip hale getirmek.

FETÖ ve PKK istediğini elde edemeyince yurt dışındaki muhipleri vasıtasıyla ülkeyi karalamaya gayret ediyorlar. Oynanan oyunu görmemiz lazım.

Türkiye'ye sermaye ile birlikte özellikle teknoloji transferi yapan herkese minnet bocrumuz var. Birlikte çalışmaya hazırız.

Satın alma paritesine göre Türkiye, dünyanın en büyük 13. ekonomisi haline geldi. Ancak bunu yeterli görmüyoruz.

Türkiye'nin potansiyeli birileri tarafından ısrarla saklanmaya çalışıyor.