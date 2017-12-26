Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 257,00 lira, Cumhuriyet altını 1.050,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 156,90 liradan işlem gördü.

KAPANIŞ FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 156,10 156,30 156,70 156,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.029,00 1.046,00 1.033,00 1.050,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 142,00 146,00 143,00 147,00 Lira(Tam) Ziynet 1.005,00 1.025,00 1.009,00 1.029,00 Yarım Ziynet 503,00 513,00 505,00 515,00 Çeyrek Ziynet 251,00 256,00 252,00 257,00





