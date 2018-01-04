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Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

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Kızları öldürülen anne dedelerine isyan etti

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1 Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2 Türkiye ABD'den FETÖ'cü Korkmaz'ın iadesini istedi 17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilirken, ABD'den de iadesi için talepname hazırlandı.

3 Osmanlı tarihini yaşatan Göynük havadan görüntülendi Bolu’nun Göynük ilçesinde, 726 yıllık Osmanlı mimarisi korunarak yaşatılmaya devam ediliyor. İlçenin havadan görüntüleri, izleyenleri geçmişe götürüyor.

4 Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti Şarkıcı Hadise Açıkgöz, RTÜK'ün Sıfır Tolerans şarkısının klibini oynatan müzik kanallarına 'erotik filmin bir tık altı' diyerek verdiği cezaya: "Kadın olarak boyun eğmem" dedi.

5 Rusya'da ayakkabı fabrikasında yangın: 10 ölü Ayakkabı ithal eden bir depoda başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Fabrikada çalışan Çin ve Tacikistan vatandaşı 10 kişi yaşamını yitirdi.

6 ABD'de Müslüman nüfusu 2 katından fazla olacak PEW Araştırma Merkezi'nin incelemesine göre ABD'de yaşayan Müslüman sayısı 2050 yılında bugünkü sayısının 2 katından daha dazla artarak 8.1 milyona ulaşacak.