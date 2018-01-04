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Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı

Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İHA | 04.01.2018 - 17:12..
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Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin 18 sanık hakkında açılan davanın 11. celsesi görüldü.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları, müştekiler Hatice, Soner ve Savaş Halisdemir ile İsmail Oğuz katıldı. Davanın öğleden sonraki kısmında beyanları alınan sanıklar ve avukatları, tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLULUKLARI DEVAM EDECEK

Duruşma savcısının mütalaasının ardından duruşmaya yarım saatlik ara verildi. Aranın bitmesi ile birlikte ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 19 ŞUBAT'TA

Mahkeme, duruşmayı 19 Şubat 2018’e erteledi.

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