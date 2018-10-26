Son 18 yılda en çok hangi kitapları okuduk

Malumunuz 2000 yılı itibarıyla hepimiz büyük bir sevinçle milenyumu karşıladık. Üzerine 18 yıl eklemişiz bile... Peki en çok hangi kitaplar okundu bu 18 yıllık süreçte biliyor musunuz?

D&R, “En son hangi kitabı okudun?” değil de, “5 yıl önce hangi kitabı okudun?” diye sormuş ve cevaplarını da derlemiş. Bu liste ile zamanda yolculuk edeceğiz. Hem gözünüzden kaçırdıklarınız varsa okumanıza da vesile olur belki…

Keyifli yolculuklar…

2018 - USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI





“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek:“Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.

Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı

Mark Manson

Butik Yay.

S.: 200

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2017 - HUZURSUZLUK





Mardinli Hüseyin ile IŞİD zulmünü misliyle yaşamış Ezidi kızı Meleknaz’ın ve kelamın çocuklarının hikâyesi... Livaneli okuru, sevda ile acının iç içe geçtiği bir Ortadoğu gerçeğiyle buluşturuyor.



Huzursuzluk

Zülfü Livaneli

Doğan Kitap

S.: 160

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2016 - KIRMIZI SAÇLI KADIN





Kitapta 1985 yılında geçen öykü, Cem isimli karakterin gözünden anlatılıyor. Kitap; Cem’in Kuyuculuk işi için gittiği kasabada ustasından gizli olarak bir çadır tiyatrosuna adını bile bilmediği “Kırmızı Saçlı Kadın”ı görmeye gitmesini, ona aşık olmasını, ilk aşkı olan “Kırmızı Saçlı Kadın”la olan münasebetini konu edinir.

Kırmızı Saçlı Kadın

Orhan Pamuk

Yapı Kredi Yay.

S.: 204

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2015 - KÜÇÜK PRENS





"Hoşça git!" dedi tilki. "Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez". Küçük Prens unutmamak için tekrarladı: "Gerçeğin mayası gözle görülmez".

Küçük Prens

Antoine de Saint - Exupery

Çev.: Tomris Uyar, Cemal Süreya

Can Çocuk Yay.

S.: 112

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2014 - ALLAH DE ÖTESİNİ BIRAK





Allah her şeyden haberdardır, sanmayın ki size yapılan haksızlığa kayıtsız kalıyor. O, size bir annenin evladına yaklaştığı merhametten daha fazla merhamet duyandır. Duanın karşılığını takip etmeden "Allah de ötesini bırak". Kul Rabb'ini imtihan etmez. O'na tevekkülle yaklaştığında rahmetini tüm hücrelerinde hissedeceksin.

Allah De Ötesini Bırak

Uğur Koşar

Destek Yay.

S.: 176

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2013 - BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA





"Beş gazetenin arşivinden 460 bin sayfa taradım. Sırf arşiv taraması 1.5 senemi aldı. İsim Şehir Hayvan ve İsim Şehir Bitki gibi köşe yazılarımdan derleme değil... Sıfırdan yazıldı. 3 Kasım 2002'de başlıyor. Bugüne kadar geliyor. Çıraklık, kalfalık, ustalık diye üç bölümden oluşuyor".

Yılmaz Özdil, Hürriyet, 30 Temmuz 2013

Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda

Yılmaz Özdil

Doğan Kitap

S.: 352

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2012 - S*KTİR ET





S*ktir Et demek sizi iyi hissettirir. Mücadeleden vazgeçmek, ne hoşunuza gidiyorsa onu yapmak, çevrenizdekilerin sizin hakkınızda düşündüklerini umursamamak ve kendi yolunuzdan gitmek harika bir duygudur.

S*ktir Et

John C. Parkin

Çev.: Figen Kılavuz

Arunas Yay.

S.: 200

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2011 - S*KTİR ET





2010 - HALİÇ'TE YAŞAYAN SİMONLAR





Emniyet Teşkilatının efsanevi ismi, Susurluk sürecinde cesur duruşuyla gerçek bir kanun adamı tavrı gösteren Hanefi Avcı yine doğru bildiklerini söylemeye devam ediyor. Ucunun kime dokunduğuna bakmadan, yalnızca ülkesine karşı vicdani sorumluluğunu yerine getirmek için son dönemde yaşananların iç yüzünü kamuoyuna açıklıyor.

Haliç'te Yaşayan Simonlar

Hanefi Avcı

Angora Yay.

S.: 608

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2009 - AŞK





Elif Şafak bu kitabında biri günümüzde, diğeri ise 1200’lü yıllarda geçen iki öyküyü anlatıyor. Kitap iki farklı öykü şeklinde kurgulanmış olsa da bu iki hikayeler “aşk” temelinde birbirlerine bağlı. Yazar bu kitabı için “Ben "aşk"ı anlatmak istedim. Hem dünyevî hem manevî boyutlarıyla aşkı yazdım”demiştir.

Aşk

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 420

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2008 - CAHİLLİKLER KİTABI

Cahillikler Kitabı, filozofların, bilimcilerin ve sokaktaki insanların tarihin büyük bölümünde cevabını aradıkları bir soruya ışık tutuyor: Hakikat nedir, zırva nedir?

Cahillikler Kitabı

John Lloyd

NTV Yay.

S.: 278

Kitabı satın almak için tıklayınız: nadirkitap

2007 - THE SECRET - SIR





"Bu sırrın ne olduğunu söyleyemem.Tek söyleyebildiğim varolduğu."(Alexander Graham Bell-Telefonun Mucidi) Çağlar boyu nesilden nesile geçerken, bir çok insan ona göz dikti, onu gizledi, kaybetti, çaldı, büyük paralar karşılığı satın alanlar oldu. Tarihteki en önemli insanların bazıları yüzyıllar kadar eski olan 'Sır'ra vakıf olmuşlardı. Eflatun, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein ve diğer mucitler, bilim adamları ile büyük düşünürler 'Sır'rı biliyorlardı; ve şimdi 'Sır' dünyaya açıklanıyor.

The Secret - Sır

Rhonda Byrne

Çev.: Can Üstünuçar

Butik Yay.

S.: 216

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2006 - TARİHİMİZLE YÜZLEŞMEK





İlk yayınlandığından beri satışları 200 bine yaklaşan Tarihimizle Yüzleşmek kitabı yeni ilaveli baskısıyla raflarda yerini alıyor. Kitabın ilk baskısının üzerinden geçen zaman zarfında hem ele alınan konular açısından yeni gelişmeler yaşandı, ayrıca ele alınıp irdelenmesi gereken yeni konular ortaya çıktı. Bu nedenle, kitaba sekiz bölüm daha eklendi...

Tarihimizle Yüzleşmek

Emre Kongar

Remzi Kitabevi

S.: 368

Kitabı atın almak için tıklayınız: D&R

2005 - ŞU ÇILGIN TÜRKLER





80 yıldır beklenen kitap. - Turgut Özakman'ın elli küsur yıldır süregelen çabasının ürünü.

Şu Çılgın Türkler

Turgut Özakman

Bilgi Yay.

S.: 752

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

2004 - DA VINCI ŞİFRESİ





Da Vinci Şifresi satışa çıktığı ilk haftanın sonunda büyük bir başarı kazandı. New York Times'ın 'en çok satanlar' listesine "1 Numara"dan girdi. Aynı zamanda Wall Street Journal, Publishers Weekly ve San Francisco Chronicle'ın 'en çok satanlar' listesinde ilk sıradaki yerini uzun süre korudu. Colombia Pictures kitabın film haklarını satın aldı.

Da Vinci Şifresi

Dan Brown

Çev.: Petek Demir İncek

Altın Kitaplar

S.: 495

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2003 - HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI





Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki beşinci yılında Harry, hayatını cehenneme çeviren sihirli/sihirsiz pek çok şeyle başa çıkmak zorunda: Yaz tatilini yanlarında harcadığı aptal akrabaları; ergenlik çağının isyanları, heyecanları, korkuları; onun gösteriş düşkünü bir yalancı olduğunu düşünenler; okulun işleyişine burnunu sokan Sihir Bakanlığı; öncekileri mumla aratan yeni bir Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni; yine karşı karşıya geldiği Ruh Emici'ler ve Ölüm Yiyen'ler; varlığını her zamankinden çok hissettiren Voldemort; ağır dersler, zor sınavlar, acımasız cezalar; sürekli yinelenen bir kâbus ve acıyan yara izi; ona en yakın insanlardan birinin ölümü; beş yıl gecikmeyle öğrendiği bir gerçek...



Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı

J. K. Rowling

Çev.: Sevin Okyay, Kutlukhan Kutlu

Yapı Kredi Yay.

S.: 975

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2002 - ALDATMAK





Biraz önce konuştuğu adamın şımarık aldırmazlığından, hayatla alay eden kibirli boş vermişliğinden sonra kocasının bir mevki peşinde koşusunda kendisini hem utandıran hem de öfkelendiren zavallı bir sıradanlık, daha kötüsü rahatsız edici bir başarısızlık görüyordu. Kocasının bir başka erkekle kıyaslandığında böylesine güçsüz ve önemsiz görünmesinden içi acıyordu...

Aldatmak

Ahmet Altan

Everest Yay.

S.: 216

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2001 - İSYAN GÜNLERİNDE AŞK





Aldatanlar aldatmakla yetinmezler; onlar, ihanete uğrayandan bunun için üzülmemesini, kahırlanmamasını, dertlenmemesini, sevdiğinin bir başkasıyla yaşadığı hazzın üstüne kendi acılarının gölgesinin vurmasına izin vermemesini de isteyecek kadar bencilleşirler.

İsyan Günlerinde Aşk

Ahmet Altan

Everest Yay.

S.: 504

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2000 - BİR ÇİFT YÜREK





Bugüne dek size iki kitabı "mutlaka" diye tavsiye ettim... Martı ve Simyacı... Bu üçüncüsü... Bir Çift Yürek... Bu kitaptan çok alıntı yapacağım... Çok söz edeceğim... siz de kitabın sayfalarını çevirirken bana kim bilir kaç defa teşekkür edeceksiniz, adım gibi biliyorum... (Hıncal Uluç)

Bir Çift Yürek

Marlo Morgan

Çev.: Eren Cendey

Klan Yay.

S.: 211

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Kaynak: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

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