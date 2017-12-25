Yemen'deki olaylar

1 Buzulların erimesi ABD felaketini yayacak ABD'nin Soğuk Savaş döneminde Grönland'da kurduğu nükleer üssün küresel ısınma yüzünden buzların erimesiyle denize tonlarca zehirli madde yayacağı uyarısı yapıldı.

2 Herdem Kitap'tan raflarda yerini alanlar Polisiye severler bu kitaplar tam size göre. 'Herdem Kitap' etiketiyle raflarda yerini alan üç polisiye kitabı soluk soluğa okuyacaksınız.

3 23 muvazzaf astsubayına FETÖ gözaltısı Kocaeli'de FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 23 muvazzaf astsubayı yakalandı.

4 Perinçek'i eleştiren Özgür Mumcu'ya amcası cevap verdi Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu ile amcası Ceyhan Mumcu sosyal medya üzerinden atıştı.

5 WikiLeaks kurucusu Assange'ın Twitter hesabı silindi WikiLeaks sitesinin kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı bilinmeyen bir nedenle silindi.

6 Yorgun mermi nedir Daha çok 'maganda kurşunu' adıyla bilinen, ateşlendikten belli bir süre sonra düşüşe geçen mermiye 'yorgun mermi' adı verilir.