Londra'da şüpheli paket alarmı

Rusya ile İngiltere arasındaki Skripal davasında gündeme gelen Londra'nın Salisbury semtinin merkezi, içinde beyaz toz olduğu belirtilen bir şüpheli paket nedeniyle kapatıldı.

ESKİ AJANIN ZEHİRLENDİĞİ YER

Salisbury'nin adı eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya'nın kimyasal maddeyle zehirlendiği iddiaları sonrası tüm dünya tarafından tanınmıştı.

Skripal'ler 4 Mayıs'ta Salisbury'deki alışveriş merkezi yakınında bilinçlerini kaybetmiş halde bulunmuştu.

İngiltere Rusya'yı Skripal'lere A-234 (Noviçok) adlı kimyasal madde ile saldırı yapmakla suçlamış, Moskova suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.

ŞÜPHELİ MADDEYE RASTLANMADI

The Sun'ın aktardığına göre polis pakette herhangi bir şüpheli maddeye rastlanmadı.

Wltshire polis sözcüsü "Milford Caddesi'ndeki bir adresteki şüpheli paket haberi sonrası itfaiye servisindeki maslektaşlarımız olay yerine gitti ve paketin şüpheli olmadığı bilgisini teyit etti. Şüpheli bir madde içerdiği söylenen paket test edildi ve içinde gıda maddesi olduğu anlaşıldı" dedi.