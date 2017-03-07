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Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

Antalya'da kritik zirve! Üçlü toplantıda DEAŞ'a karşı mücadele, YPG, Irak ve Suriye'nin geleceği konuşuldu.

07.03.2017 - 10:22
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Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'un Antalya'da üçlü toplantıda bir araya geldi.

Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

Toplantıda Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşüldü.

TSK: IRAK, SURİYE VE BÖLGESEL SORUNLAR GÖRÜŞÜLDÜ

TSK'dan, üçlü zirveyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR’ın ev sahipliğinde, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Francis DUNFORD ve RF Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Vasilyeviç GERASIMOV’un katılımıyla Antalya’da üçlü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki güvenlikle ilgili ortak konular görüşülmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Türk, ABD ve Rus G.Kurmay Başkanları Antalya'da buluştu

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