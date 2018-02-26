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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul genelinde çarşamba günü akşam saatlerinde karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.

AA | 26.02.2018 - 13:28..
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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, soğuk ve karlı hava dalgası İstanbul'u da etkisi altına alacak.

YAĞIŞLI VE SOĞUK BİR HAVA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin yeni bir yağışlı ve soğuk hava sistemine gireceğini söyledi.

Kocaman, Marmara Bölgesi'nde Trakya'da yarından itibaren kar yağışının başlayacağını, çarşamba günü de kıyı kesimleri hariç Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın kuzey kesimlerinde kar yağışının görüleceğini kaydetti.

PERŞEMBE GÜNÜ BEYAZ BİR İSTANBUL...

İstanbul için ise çarşamba günü yağmur görüldüğünü dile getiren Kocaman, "Çarşamba öğleden sonra sıcaklıklar düşecek. Akşam saatlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Kar yağışı gece 03.00'a kadar Avrupa yakasında, sabah 07.00-08.00'e kadar da Anadolu yakasında devam edecek. Çarşamba akşam saatlerinde başlayacak kar yağışı, perşembe sabahı sona erecek." diye konuştu.

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

7-8 SAATLİK BİR KAR YAĞIŞI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, çok şiddetli bir kar yağışının öngörülmediğini ve ciddi bir sıkıntı beklemediklerini belirterek, "Kent trafiğini engelleyecek bir kar yağışı beklenmiyor. Çarşamba akşam ve perşembe sabah arasında 7-8 saatlik bir kar yağışı bekleniyor. Sabahleyin kentin yüksek kesimlerinde kar görülebilir. Sıcaklıklarda da çok ciddi düşüş var. Sıcaklık gece eksi 2'ye kadar düşecek, en yüksek artı 2'ye çıkacak. Perşembe günü sürücülerin dikkat etmesi gereken; buzlanma ve don olayıdır. Bu hafta cumaya kadar çok soğuk hava görülecek." değerlendirmesinde bulundu.

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