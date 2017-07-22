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Karayolunda film gibi soygun

İstanbul'da karayolu üzerinde bir minibüsü durdurarak, 700 bin dolar ve 70 bin Euro'yu silah tehdidi ile gasp eden şüpheliler yakalandı.

22.07.2017 - 15:54
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Bayrampaşa, Kocatepe yol ayrımı hal yolunda 18 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen olayda TIR sürücülüğü yapan mağdur Polonya'dan kendisine emanet edilen 700 bin dolar ve 70 bin Euro'yu yanına alarak, iki arkadaşı ile birlikte kendisini Bayrampaşa'ya götürecek minibüse bindi. Ancak aracın önü motosiklet ve otomobille kesildi.

TAKİP EDEMESİNLER DİYE LASTİKLERİ PATLATTILAR

Araçtan inen şüpheliler silah tehditi ile içinde para olan çantayı gasp etti. Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler ise kendilerini takip etmemesi için gasp ettikleri aracın lastiklerini bıçakla patlattı. Şüpheliler geldikleri araç ve motosikletle olay yerinden kaçtılar.

Karayolunda film gibi soygun

ARKADAN GELEN MİNİBÜS SOYGUNU SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLEMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede şüphelilerin araçlarının plakalarını tespit etmeye çalıştı. Çalışmalar sürerken ilginç bir gelişme yaşandı. Soygun anında önünde aniden duran araçlara çarpmamak için emniyet şeridine giren bir başka bir minibüsün güvenlik kamerasının soygunu saniye saniye görüntülediği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Polis bu görüntüleri incelediğinde kısa süre içinde önce şüphelilerin araçlarının plakasını daha sonrada kimliklerini tespit etti. Gasp Büro Amirliği'nin düzenlendiği operasyonda olaya karıştıkları iddia edilen Yüksel A.(37), Emrullah Ö.(25), Deniz Ş.(37), Emrulalah Ö.(24) gözaltına alındı .Şüphelilerden Yüksel A.'nın adam yaralama ve tehdit suçundan, Emrullah Ö.'nün ise uyuşturucu, kasten yaralama hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Poliste yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden Yüksel A. ile Emrullah Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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