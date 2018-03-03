Adana’da uyuşturucu operasyonu

Adana'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin iki ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 5 kilo 151 gram esrar ile birlikte 106 gram ‘bonzai’ ele geçirildi.

Çok yazarlı 'Asi Kızlar ve Bilge Kadınlar' Karakarga Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Fenerbahçe derbisinde kaçırdığı golle saç baş yolduran Lens, "Üstümde baskı var. Bir gol atsam rahatlayacağım" dedi.

Lens: Bir gol atsam her şey düzelecek

Hasankeyf'te tarihi yapıların sudan zarar görmemesi adına güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar için ise bütçe belirlendi.

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Diyarbakır'da terör operasyonu

Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 4 büyük tüp, 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP ve piyasa değeri 6 milyon 529 bin lira olan esrar ele geçirildi.