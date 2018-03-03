taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.859
USD
3,8090
EURO
4,6982
ALTIN
161,92
PETR
64,5300

Adana’da uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 227 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

AA | 03.03.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

fs

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına uyuşturucu temin edildiği ileri sürülen merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’ndeki iki eve operasyon düzenledi.

85 PAKETTEKİ ESRAR ÇIKARILDI

Şüphelilerin polisi görünce tuvalet borusuna attığı 85 paketteki esrar ekiplerce çıkarıldı. Yapılan aramalarda toplam 6 kilo 227 gram esrar ele geçirildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden C.G. (37), A.Ö. (21), B.K. (35) ve M.E. (24) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sürücü kalp krizi geçiren yolcusunu hastaneye yetiştirdi
İstanbul Kadıköy’de özel halk otobüsüne binen bir kadının fenalaştığını gören şoför, otobüsü yolcularla birlikte hastaneye sürdü.
Niğde kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu
Niğde'de dün yakınları tarafından kayıp ilanı verilen 87 yaşındaki Kuddusi Akdoğan, sulama göleti yakınlarında ölü olarak bulundu.
Doldur boşalt yaparken kendini vurdu
Adana'da yaşayan 22 yaşındaki Aydın Gültekin pompalı tüfek ile doldur boşalt yaparken kendini vurdu.
Karaman'da çıkan yangında bir kişi tedavi altına alındı
Karaman'da bir evin yatak odasındaki karyola tutuştu. Çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

Ruslar ABD'nin yeni nesil tankıyla dalga geçti

34
Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

Kilis'ten terör hedeflerine top atışları yapıldı

38
Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

Bingöl'de PKK'nın gelir kaynağına operasyon

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu açıklamaları

26
Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Mali arasında 8 anlaşma imzalandı

41
Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da bir öğrenci kampüs bahçesinde ölü bulundu

8
Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

Yılmaz Vural: Teknik direktörlüğü bıraktım

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM