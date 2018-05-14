Altın fiyatlarında son durum

Düğün sezonunun açılmasıyla; çeyrek altın ve gram altın fiyatları, gerek yatırımcılar gerekse evlenecek çiftler tarafından yakından takip ediliyor.
ABD'NİN NÜKLEER KARARI FİYATLARI YÜKSELTTİ
Geçtiğimiz haftaya göre (7 Mayıs) gram altın 5 TL yükseliş içerisinde olurken, cumhuriyet altınında 39 liralık fark oluştu.
1 haftaki önceki değerlerin bu denli yükselişin sebebi; ABD’nin İran’la nükleer anlaşmasını durduğunu ilan etmesi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan geri çekildiklerini açıklamasından sonra döviz kurları ve altın piyasasında hızlı yükseliş gerçekleşti.
GRAM ALTIN
Gram altın, alış 182.98 TL, satış 184.56 Türk Lirasından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın, alış, 298.87 TL; Çeyrek altın satış, 305.00 Türk Lirası üzerinden satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altını, alış 1230.23 TL, satış 1242.55 TL'den satılıyor.
22 AYAR BİLEZİK
22 ayar bilezik, alış 167.36 TL, satış 169.05 TL'den işlem görüyor.
TAM ALTIN
Tam altın, alış 1207.67 TL, satış 1219.87 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN
Yarım altın, alış 597.73 TL, satış 609.94 TL'den işlem görüyor.
REŞAT ALTIN
Reşat altın, alış 1205.00 TL, satış 1217.20 TL'den satılıyor.