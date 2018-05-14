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Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları son günlerde yükselişte. Bir çeyrek altın 305 lira, yarım altın 609 lira...

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 08:56..
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Altın fiyatlarında son durum

Düğün sezonunun açılmasıyla; çeyrek altın ve gram altın fiyatları, gerek yatırımcılar gerekse evlenecek çiftler tarafından yakından takip ediliyor.

ABD'NİN NÜKLEER KARARI FİYATLARI YÜKSELTTİ

Geçtiğimiz haftaya göre (7 Mayıs) gram altın 5 TL yükseliş içerisinde olurken, cumhuriyet altınında 39 liralık fark oluştu.

1 haftaki önceki değerlerin bu denli yükselişin sebebi; ABD’nin İran’la nükleer anlaşmasını durduğunu ilan etmesi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan geri çekildiklerini açıklamasından sonra döviz kurları ve altın piyasasında hızlı yükseliş gerçekleşti.

Altın fiyatlarında son durum

GRAM ALTIN

Gram altın, alış 182.98 TL, satış 184.56 Türk Lirasından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın, alış, 298.87 TL; Çeyrek altın satış, 305.00 Türk Lirası üzerinden satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını, alış 1230.23 TL, satış 1242.55 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik, alış 167.36 TL, satış 169.05 TL'den işlem görüyor.

TAM ALTIN

Tam altın, alış 1207.67 TL, satış 1219.87 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN

Yarım altın, alış 597.73 TL, satış 609.94 TL'den işlem görüyor.

REŞAT ALTIN

Reşat altın, alış 1205.00 TL, satış 1217.20 TL'den satılıyor.

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