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79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

Burdur'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir giyim mağazasına daldı. Kapalı olan mağazada ve otomobilde maddi hasar oluştu.

24.01.2017 - 10:27
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Burdur'da meydana gelen olayda, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir eczaneye ilaç almak için gelen 79 yaşındaki İsmail Ulusoy, 07 AER 11 plakalı otomobilini bir mağazanın önüne park etmek istedi.

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

Ulusoy'un bir an kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak giyim mağazasına yöneldi.

YARA ALMADAN KURTULDU

Mağazanın kaldırım kenarındaki vitrinini kıran otomobil içeri daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında kapalı olan mağaza ile otomobilde maddi hasar oluştu.

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

Kazanın ardından olay yerine gelen mağaza sahibinin otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadığı belirtildi. Otomobil çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı.

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

79 yaşındaki sürücü otomobiliyle giyim mağazasına daldı

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