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İngiltere: Siber silahlar geliştirdik

İngiltere'nin iletişim istihbaratından sorumlu kurumu GCHQ, tehdit oluşturabilecek ülkelere karşı 'siber silahlar' geliştirdi.

Detay Haber | 21.12.2017 - 08:14..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

siber ingiltere

İngiliz Parlamentosu'nun MI5, MI6 ve GCHQ'nin istihbarat ve güvenlik faaliyetlerinden sorumlu komitesinin (ISC) sunduğu yıllık raporda, İngiltere'nin siber savunma çalışmalarının planlanandan daha hızlı ilerlediği belirtildi.

"DAHA ÖNCE HİÇ KULLANILMADI"

GCHQ yeni siber silahları için "Daha önce hiç kullanılmayan, devletlere karşı mücadelede en üst teknolojiye sahip siber kabiliyetler" dedi.

The Times gazetesinin haberine göre siber silahların ayrıntıları paylaşılmadı ama geliştirilen teknolojiler arasında başka ülkelerin savaş uçaklarının, gemilerinin ve füze sistemlerinin işlevsiz hale getirilmesi, cep telefonlarındaki bilgilere erişim veya telefonların hafızalarının silinmesi gibi özellikler var.

İngiltere: Siber silahlar geliştirdik

ABD VE İSRAİL, İRAN'A KARŞI KULLANMIŞTI

'Dünyaya zarar veren' siber silahlara örnek gösterilen virüslerden biri Stuxnet. ABD ile İsrail'in geliştirdiği düşünülen virüs, İran'ın uranyum geliştirme programını hedef almıştı.

MI6: "RUSYA BÜYÜK BİR SİBER SAVAŞ BAŞLATTI"

İngiltere Parlamentosu'nun istihbarat komitesi ISC dün yayımladığı rapora göre İngiliz Dış İstihbarat Servisi MI6, Rusya'nın da geniş çaplı istihbarat savaşı başlattığını duyurdu.

PLONYA İLE ORTAK PROGRAM

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Polonya ziyaretinde Rusya'nın bölgedeki dezenformasyonuna karşı İngiltere ile Polonya arasında yürütülecek ortak program için 5 milyon sterlinlik fonu açıklayacak.

İngiltere: Siber silahlar geliştirdik

"MALEZYA UÇAĞINI RUSYA DÜŞÜRDÜ" İDDİASI

Rapordaki açıklama şöyle:

"Yakın zamandaki örneklerden biri, Rusya'nın Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Moskova'nın hiçbir sorumluluğu olmadığına dair tüm dünyayı ikna etmek için yürüttüğü propagandadır. Bu gerçek dışı. Biz, herhangi bir şüphe olmaksızın Rus ordusunun füze rampası tedarik ettiğini biliyoruz."

İngiltere: Siber silahlar geliştirdik

STRATEJİK TESİSLER DEAŞ TEHDİDİ ALTINDA

İstihbarat teşkilatlarının çalışmalarını denetleyen komite ayrıca, İngiltere'nin su rezervlerinin, elektrik enerjisi ağının, telekomünikasyon sisteminin DEAŞ saldırısı tehdidi altında olabileceğine dair kaygılar olduğunu belirtti.

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