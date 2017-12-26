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Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

Mardin'de devam eden terör operasyonunda 43 depo, sığınak ve mağaralar tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

İHA | 26.12.2017 - 17:48..
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Mardin İl Jandarma Komutanlığınca aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 48 depo, sığınak, mağara ve barınak tahrip edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

TERÖRİSLERİN İNLERİNE GİRİLDİ

Mardin Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamada, “Dargeçit ve Midyat ilçeleri kırsal alanlarında icra edilen operasyonlar neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 48 adet depo, sığınak, barınak ve mağaralar tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir.

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan operasyonlar neticesinde tespit edilen depo, sığınak, barınak ve mağaralarda, 6 adet çeşitli marka ve model silah, bin 165 adet muhtelif çaplarda mühimmat, 8 adet optik malzeme ve haberleşme cihazı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ve Mayın/EYP yapımında kullanılan malzemenin yanı sıra, 1 adet tabanca, 1 adet RPG-7 ve 4 adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bin 78 adet muhtelif fişek, 78 adet roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 6 adet Doçka mühimmatı ve 3 adet el bombası, 2 adet telsiz, 2 adet gece görüşü dürbünü, 2 adet dürbün, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kamera, 180 kilogram Anfo, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram A4 tipi patlayıcı, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüp, 110 adet fünye, 11 adet elektrikli devre, 3 adet antenli kumanda, 46 adet pil ve 3 adet telsiz düzeneği ele geçirilmiştir.

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile laboratuvar analizi ve inceleme için Olay Yeri İnceleme Birimi tarafından muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

Mardin'de PKK sığınakları ele geçirildi

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