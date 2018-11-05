Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
KALEDE 1 BAŞINA
“Yerdeydim ve avuçlarım kızgın kömür parçalarını tutmuşum gibi yanıyordu. Sağ yanıma gelen şutu hâlâ nasıl olduğunu anlayamadığım bir refleksle kurtarmıştım. O an Lefter’in sözü duyuldu: ‘Tamam, bulduk! Kaleye Sunay geçecek.’” Lefter’in şutunu kurtardığında henüz 10 yaşındadır Sunay Akın. Kaleci kazağını çıkarıp kalemi eline aldıktan sonra bu kez kaleci öyküleri biriktirmeye koyulur. Kimler kimler girer bu öykülere...
Kalede 1 Başına
Sunay Akın
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 192
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DEFTERİMDEN PORTRELER
Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı bu sefer defterini okurlarıyla paylaşıyor. Okuduklarını, tanıdıklarını, hocalarını kendi gözünden anlatıyor. Tarihe yön veren kişiler, günümüzün tanınan, tartışılan, konuşulan isimleri Ortaylı'nın kaleminden yeniden canlanıyor.
Defterimden Portreler
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 304
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SON
Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk noktalarından biri SON! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız kahramanların sona eren hikâyeleri...
Son
Ayşe Kulin
Everest Yay.
S.: 304
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ZAMANI DURDURMANIN YOLLARI
İngiltere’nin en önemli yazarlarından Matt Haig’in büyük övgü toplayan, 37 dile çevrilen ve yakında Benedict Cumberbatch tarafından sinemaya aktarılacak kitabı Zamanı Durdurmanın Yolları, insanın kendini kaybedip tekrar bulmasına dair güzel bir roman.
Zamanı Durdurmanın Yolları
Matt Haig
Çev.: Kıvanç Güney
Domingo Yay.
S.: 328
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BEDENLERİN GÖÇÜ
Meksikalı yazar Yuri Herrera, Bedenlerin Göçü’nde ölümcül bir salgının pençesine düşmüş isimsiz bir şehri anlatıyor. Sokaklarda ölümün kol gezdiği ama kimsenin ölüm korkusuyla hareket etmediği, insanların adlarından çok lakaplarıyla bilindiği suç kokan bir şehir burası. Hükümet “Endişelenecek bir şey yok” dese de halkı her türlü ilişkiden kaçınmaya, yerlerinden kıpırdamamaya çağırıyor. İnsanların bir kısmı eve kapanırken bir kısmı da randevuevlerine gitmeyi, kafayı bulup belaya bulaşmayı sürdürüyor.
Bedenlerin Göçü
Yuri Herrera
Çev.: Bülent Kale
Notos Kitap
S.: 110
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BİR ANNE KOLAY YETİŞMİYOR
Berna Mutlu Aytekin, her kadının deneyimlediği, bazı zamanlarında çokça zorlandığı bu dönüşümü en çok hakim olduğu yerden, kendi hikâyesinden yola çıkarak yazdı. Bir Anne Kolay Yetişmiyor bu uzun ve meşakkatli yolda düşüp kalkarak kendini geliştirmeye çalışan anne adaylarına, koltuğun kenarına ilişip beş dakika nefes almayı gözleyen annelere ilaç gibi gelecek!
Bir Anne Kolay Yetişmiyor
Berna Mutlu Aytekin
Küsurat Yay.
S.: 176
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BAĞIRMAYAN ÇOCUK
‘Kim olduğunu zaten biliyorum’ deme. Çünkü bence henüz yakından tanışmadık seninle. Beni tanımak için yeterince çaba sarf etmedin bence...
İşte artık seninle tanışalım diye, bu kitabı bırakıyorum ellerine…
Bağırmayan Çocuk
Hatice Kübra Tongar
Hayykitap
S.: 192
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SARSINTI
Barış İnce, büyük beğeni toplayan romanı Çelişki’den sonra okurlarını her anlamda “sarsacak” bir romanla karşımızda. “İsimsiz” bir adadaki esrarengiz cinayetler, ada halkını avucuna almış, mafyalaşmış bir dinî grup, bir masa etrafında toplanıp hem kaybolan arkadaşlarının hatırasıyla hem de dostlukları ve aşklarıyla hesaplaşan üç arkadaş ve tüm gizemlere ışık tutacak sahipsiz bir günlük…
Sarsıntı
Barış İnce
Can Yay.
S.: 120
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DEDKTİF MİLAS
Dedektif Milas ve Şifreli Dosyalar ekibi bu kez gizemli bir tarih cinayetiyle karşı karşıyadır... Ve olayın izlerini yüzyıllar öncesinde arayan Milas’ın gerçeğe ulaşabilmek için tarihin esrarengiz dehlizlerine girmesi gerekecektir.
Dedektif Milas
Kayahan Demir
Carpediem Kitap
S.: 160
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ŞAİRLERİ BEN ÖLDÜRMEDİM
Bu kitapta Bay B'nin sıradışı hayatının çarpıcı akıbetini okuyacaksınız. Hem gizemli iç dünyasına ayna tutan ilginç notlarını hem de kaleme aldığı ilk ve son romanı olan "Şair Cinayetleri"nin tam metnini bulacaksınız.
Şairleri Ben Öldürmedim
Polat Onat
Kent Kitap
S.: 200
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Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap