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Velilerden sınav duası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı boyunca Şeyh Edebali türbesi doldu taştı.

İHA | 30.06.2018 - 15:58..
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Bilecik’teki Şeyh Edebali Türbesi bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) öğrenci aileleri tarafından yoğun olarak ziyaret edildi.

Her hafta sonu binlerce konuk ağırlayan Bilecik Şeyh Edebali Türbesi ’nin bu haftaki ziyaretçileri sınava giren öğrencilerin aileleriyle doldu.

Velilerden sınav duası


ÇOCUKLARI İÇİN DUA ETTİLER

Bu yıl ilki yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavında öğrenciler ter dökerken, aileleri çocuklarını beklemek için Bilecik Şeyh Edebali Türbesi’ne giderek bol bol dua ettiler.

Velilerden sınav duası

Velilerden sınav duası


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