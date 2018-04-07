taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,15
PETR
67,0400

Almanya'da araç yayaları ezdi

Almanya Münster'de bir araç kalabalığa daldı. 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

AA | 07.04.2018 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya Münster'de bir araç sokaktaki kalabalığın arasına girdi.

ÖLÜLER ARASINDA SÜRÜCÜ DE VAR

Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olayla ilgili Alman polisinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 30 kişinin yaralandığı ifade edildi. Alman basınında yer alan haberlerde, olayda 3 kişinin öldüğü belirtildi. Ölenlerin arasında kamyonetin sürücüsünün de bulunduğunu ifade etti.

Almanya'da araç yayaları ezdi

Almanya'da araç yayaları ezdi

BÖLGE KONTROL ALTINDA

Münster şehir merkezi kordon altına alındı. Civar kentlerden yaralılar için helikopter takviyesi istendi. Kordon altına alınmış bölgede patlayıcı araması yapıldı.

Almanya'da araç yayaları ezdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türkiye'den Somalili askerlere özel eğitim
TSK'nin yurt dışındaki en büyük askeri eğitim merkezi Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.
Rus siyasi uzman: Türkiye'de terör saldırısı olabilir
Rus siyasi uzman ve yazar Nikolay Starikov, Türkiye’yi olası terör saldırıları konusunda uyardı.
Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası
4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.
Veliaht Prens Selman Tim Cook'la sohbet etti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Apple şirketinde Tim Cook'la sohbet etti, binayı gezdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası

261
İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti

28
Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi

62
Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez

173
İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor

32
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görüntüsü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasının görüntüsü

95
Boğaz'da gemi yalıya çarptı

Boğaz'da gemi yalıya çarptı

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM