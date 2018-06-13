Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında açıklamalar

Baba ocağı Rize Güneysu’da, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Yayın Danışmanı Ersoy Dede ile canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar..

"Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi."



"Güneysu'ya geldiğimde huzur hissediyorum. Buraya geldiğimde en az bir hafta kalıyorum."

"Kökten kopmamak lazım. Çocukluğumuzda babam her yaz tatilinde bizi buraya getirirdi. O zamanlar ilçe değildi, nahiyeydi."

"YERLİ SANAYİYİ YÜZDE 20'DEN 60'A ÇIKARTTIK"

"Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli sanayi şimdi yüzde 65. Onlara sorsan bunu bilmezler. Çünkü onlar dertli değil, biz dertliyiz."

"ARTIK KENDİ SİLAHLARIMIZI YAPIYORUZ"

"Türkiye artık İHA-SİHA üretiyor. Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldik."

"İSRAİL VE ABD, SÜREKLİ ARIZA ÇIKARDI"



"Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz."

PUTİN'E S-500 ORTAKLIĞI TEKLİFİ



"Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim."

"MOODY'S'E BİR OPERASYON DA BİZ ÇEKECEĞİZ"

"24 Haziran'dan sonra Moody's'e bir operasyon da biz çekeceğiz."

"Bu OHAL bizim geldiğimiz zamanki gibi değil. 24 Haziran'dan sonra ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacak."

"24 HAZİRAN'DAN SONRA, BATI'YA GEREKLİ TAVRI KOYACAĞIZ"

"Sabırla 24 Haziran'ı atlatalım diyoruz. Batı'ya gerekli tavrı koyacağız. Bunu stabil hale Almanya ile getiririz. Almanya FETÖ'cülerle dolu. Buralarda PKK var, YPG var. Bunlara karşı aldığımız sinyaller var.

"ARTIK ESKİ TÜRKİYE OLMAYACAK"



"Halkımın beni Meclis'te yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Artık "Eski Türkiye" olmayacak. 16 yılda biz ülkemizi nasıl uçurduysak bundan sonra daha hızlı bir şekilde ülkemizi uçuracağız. 2023, 2053, 2071 de farklı olacak."

"OBMA, SÖZÜNDE DURMADI"



"Obama verdiği sözü tutmadı. ABD'nin Suriye'de 20'yi aşkın üssü var."