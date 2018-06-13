taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.505
USD
4,6241
EURO
5,4596
ALTIN
192,99
PETR
76,4100

Antalya'da FETÖ operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne mensup 8 kişi gözaltına alındı.

İHA | 13.06.2018 - 20:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve gaybubet evlerinde gizlenen şahısların yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilerek saklanılan adreslerin tespitine yönelik 6 farklı adrese operasyon yapıldı.

FETÖ'YE GEÇİT YOK

Kütahya, İzmir, Denizli ve Antalya mahkemelerince aranmaları bulunan, N.Y., R.Y., H.K., Z.N., F.N., A.D., S.M. ve O.G. isimli 8 şüpheli şahıs yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 4 adet sahte nüfus cüzdanı, 6 bin 805 dolar, 2 bin 715 euro, 27 bin 300 TL para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi

393
Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu

157
Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı

178
Bloomberg'in 24 Haziran anketi

Bloomberg'in 24 Haziran anketi

276
Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

Meral Akşener-Tansu Çiller kavgası

71
Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye

431
Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94