3. Havalimanı ulaşım ücretleri

3. Havalimanına 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ücretleri belirlendi.

İhalenin ardından belirlenen ulaşım ücretleri:

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Otobüs AŞ, 29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Serviste kullanılan araçlar, havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlardan olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ü 46 koltuk, 50'si 35 koltuk kapasiteli olacak. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Araçlarda kameralar yer alacak.