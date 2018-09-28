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3. Havalimanı ulaşım ücretleri

3. Havalimanı ihalesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanmasının ardından ulaşım ücretleri de belli oldu.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 10:53..
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3. Havalimanı ulaşım ücretleri

3. Havalimanına 150 otobüsle 18 hat üzerinden sefer yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım ücretleri belirlendi.

İhalenin ardından belirlenen ulaşım ücretleri:

3. Havalimanı ulaşım ücretleri

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Otobüs AŞ, 29 Ekim'den itibaren hizmet vermeye başlayacak. Serviste kullanılan araçlar, havabüs otobüsleriyle aynı nitelikteki 0-3 yaş arasındaki araçlardan olacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak otobüslerin 100'ü 46 koltuk, 50'si 35 koltuk kapasiteli olacak. Otobüs hatlarından uzaklığına göre 12 ile 30 lira arasında ücret alınacak. İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret almayacak. Araçlarda kameralar yer alacak.

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