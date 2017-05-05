Londra'da kısa süreli uçuşlar durduruldu

Alınan bilgiye göre, yolcuların güvenlik kontrollerinin yapıldığı noktada şüpheli bir durumla karşılaşıldı.

Heathrow Havalimanı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uçuşlar güvenlik sebebiyle kısa bir süre için durduruldu. Etkilenen yolculardan özür diliyoruz" dedi.

THY TERMİNAL 2'Yİ KULLANIYOR

Sözcü terminalin neden kapandığıyla ilgili detay vermedi. Heathrow havalimanı dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olarak biliniyor. Türk Hava Yolları, Heathrow'da diğer Star Alliance üyeleri ile birlikte Terminal 2'yi kullanıyor.