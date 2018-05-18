çok satanlar

Liste başında yine "Leyla ile Mecnun" ve "Pembe Fili Düşünme" art arda. Onları takip eden isim ise, "Olağanüstü Bir Gece"...
Listeye beşinci sıradan ise yeni bir isim giriş yapıyor: "Sanma Ki Yalnızsın"...
LEYLA İLE MECNUN
Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…
Leyla ile Mecnun
Burak Aksak
Küsurat Yay.
S.: 272
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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME
Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...
Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı
İnkılap Yay.
S.: 208
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OLAĞANÜSTÜ BİR GECE
Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...
Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig
Çev.: İlknur İgan
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 80
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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...
Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit
Everest Yay.
S.: 400
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SANMA Kİ YALNIZSIN
Elif Şafak, kurduğu cümlelerden insana bir yol oluyor ve ona yalnız olmadığını hatırlatıyor...
Sanma Ki Yalnızsın
Elif Şafak
Doğan Kitap
S.: 220
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BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ
Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...
Bir Çöküşün Hikayesi
Stefan Zweig
Çev.: Regaip Minareci
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 56
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ÜÇ KIZ KARDEŞ
... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…
Üç Kız Kardeş
İclal Aydın
Artemis Yay.
S.: 372
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BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR
... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.
Bazı Yollar Yalnız Yürünür
Özgür Bacaksız
Destek Yay.
S.: 144
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YİNE DE SEVDİK
Bu kitapta, aşkın, yalnızlığın, terk edilmişliğin hikayesini okuyacaksınız.
Yine de Sevdik
Miraç Çağrı Aktaş
Olimpos Yay.
S.: 160
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YABANCI
Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...
Yabancı
Albert Camus
Çev.: Samih Tiryakioğlu
Can Yay.
S.: 119
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Damla Karakuş