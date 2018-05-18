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Çok satanlar

Haftanın çok satan kitaplarını sizler için derledik...

Özel Haber | 18.05.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. Kitap

çok satanlar

Liste başında yine "Leyla ile Mecnun" ve "Pembe Fili Düşünme" art arda. Onları takip eden isim ise, "Olağanüstü Bir Gece"...

Listeye beşinci sıradan ise yeni bir isim giriş yapıyor: "Sanma Ki Yalnızsın"...

Çok satanlar

LEYLA İLE MECNUN

Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

SANMA Kİ YALNIZSIN

Elif Şafak, kurduğu cümlelerden insana bir yol oluyor ve ona yalnız olmadığını hatırlatıyor...

Sanma Ki Yalnızsın

Elif Şafak

Doğan Kitap

S.: 220

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

YİNE DE SEVDİK

Bu kitapta, aşkın, yalnızlığın, terk edilmişliğin hikayesini okuyacaksınız.

Yine de Sevdik

Miraç Çağrı Aktaş

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]

Leyla ile Mecnun

Burak Aksak

Küsurat Yay.

S.: 272

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

PEMBE FİLİ DÜŞÜNME

Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...

Pembe Fili Düşünme

Zeynep Selvili Çarmıklı

İnkılap Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI

Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...

Kırlangıç Çığlığı

Ahmet Ümit

Everest Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR

... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.

Bazı Yollar Yalnız Yürünür

Özgür Bacaksız

Destek Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

ÜÇ KIZ KARDEŞ

... Ayvalık’ın denize uzanan taş sokaklarından, nice yaşamlar görüp geçirmiş zeytin ağaçlarından, hayatın kaynağından akan suyundan, eski evlerinden doğmuş bir aile hikâyesi Üç Kız Kardeş. Bir mutsuzluk hikâyesi değil; neşeli günleri yâd ede ede iyiliğe dönüşün hikâyesi. İyileşmenin yolculuğu…

Üç Kız Kardeş

İclal Aydın

Artemis Yay.

S.: 372

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

FAHRENHEIT 451

İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?

Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...

Fahrenheit 451

Ray Bradbury

Çev.: Dost Körpe

İthaki Yay.

S.: 208

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Çok satanlar

OLAĞANÜSTÜ BİR GECE

Kitap, seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız varoluşunu sürdürürken giderek duyarsızlaşan bir adamın hayatındaki dönüştürücü deneyimin hikâyesidir...

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig

Çev.: İlknur İgan

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 80

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

BİR ÇÖKÜŞÜN HİKAYESİ

Bu son derece çarpıcı çöküş öyküsü, XV. Louis döneminde Fransız sarayında epey etkili olmuş aristokrat bir kadının gerçek yaşamına dayanır. Madame de Prie günün birinde gözden düşer ve kral tarafından Normandiya’ya sürülür...

Bir Çöküşün Hikayesi

Stefan Zweig

Çev.: Regaip Minareci

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 56

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

YABANCI

Ölümün egemen olduğu bir "varlık"ın en anlamsız olgularını saçma bir düzensizlik içinde yaşayan bu romanın başkişisi "Meursault", bir simge kahraman değildir, "adı" olmayan bir "Yabancı"dır; bu eksik kimlik, gerçeklikten algıladığı şeyi yapılandıramayan, yeniden örgütleyemeyen, ama gerçekliğin yankılarını yakalamaya çalışan bir boş bilincin imgesidir...

Yabancı

Albert Camus

Çev.: Samih Tiryakioğlu

Can Yay.

S.: 119

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Çok satanlar

FASA FİSO

Bu kitap, size tanıdığınız Teoman’dan daha fazlasını gösterecek ve kulağımıza eğilip, “O peşinden koştuklarımız var ya, o yaşadıklarımız, onlar hep” diyecek o içimize işleyen sesiyle, “hep Fasa Fiso”

Fasa Fiso

Teoman

hepkitap

S.: 252

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Damla Karakuş

[email protected]




 





 

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