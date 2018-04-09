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Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ’ta bu haftaki etkinlik programında 11 Nisan Çarşamba günü Merih Akoğul’un düzenlediği fotoğraf kulübü ve daha pek çok etkinlik yer alıyor.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 12:12..
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Fotoğrafın bulunuşundan hemen sonra Batılı fotoğrafçılar, fotoğraf makinelerini sırtlandıkları gibi Doğu’daki ülkelerin yolunu tuttular. Bunlar arasındaki en cazip duraklardan biri elbette İstanbul’du.

İSTANBUL'UN HER YERİNDEN GELEN FOTOĞRAFLAR

Doğal güzellikleri, kültürel ve tarihsel birikimi İstanbul’u dünyanın her yerinden gelen fotoğrafçılar açısından cazip bir durak yaptı. Günümüzde de İstanbul, yerli ve yabancı birçok fotoğrafçı tarafından  özellikle dijital teknoloji ve postmodernizm sonrasında yeni bakış açıları ile farklı biçimlerde yorumlanıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri

11 Nisan Çarşamba günü saat 18:30’da  Fotoğraf Sanatçısı Merih Akoğultarafından Loca’da düzenlenecek olan fotoğraflardaki İstanbul etkinliğinde geçmişten günümüze, fotoğrafçıların İstanbul’u nasıl gördükleri ve gösterdikleri fotoğraf okumaları eşliğinde ele alınacak.

ÇAĞDAŞ SANAT KONUŞMALARI

Ali Mahmut Demirel’in 16 Mart 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arter’de yer alan 'Ada' başlıklı sergisi kapsamında, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaların ikincisinde 1990’larda Ankara’da etkinlik gösteren video sanatçılarını besleyen kaynaklara odaklanılacak.

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri

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