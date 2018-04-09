Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Nisan Ayı etkinlikleri

Fotoğrafın bulunuşundan hemen sonra Batılı fotoğrafçılar, fotoğraf makinelerini sırtlandıkları gibi Doğu’daki ülkelerin yolunu tuttular. Bunlar arasındaki en cazip duraklardan biri elbette İstanbul’du.

İSTANBUL'UN HER YERİNDEN GELEN FOTOĞRAFLAR

Doğal güzellikleri, kültürel ve tarihsel birikimi İstanbul’u dünyanın her yerinden gelen fotoğrafçılar açısından cazip bir durak yaptı. Günümüzde de İstanbul, yerli ve yabancı birçok fotoğrafçı tarafından özellikle dijital teknoloji ve postmodernizm sonrasında yeni bakış açıları ile farklı biçimlerde yorumlanıyor.

11 Nisan Çarşamba günü saat 18:30’da Fotoğraf Sanatçısı Merih Akoğultarafından Loca’da düzenlenecek olan fotoğraflardaki İstanbul etkinliğinde geçmişten günümüze, fotoğrafçıların İstanbul’u nasıl gördükleri ve gösterdikleri fotoğraf okumaları eşliğinde ele alınacak.

ÇAĞDAŞ SANAT KONUŞMALARI

Ali Mahmut Demirel’in 16 Mart 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Arter’de yer alan 'Ada' başlıklı sergisi kapsamında, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaların ikincisinde 1990’larda Ankara’da etkinlik gösteren video sanatçılarını besleyen kaynaklara odaklanılacak.