154. yaşına giren Ziraat Bankası büyümeye devam ediyor

Ziraat Bankası, 2017 yılının 3. çeyreği itibariyle 408 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük bankası konumunu sürdürdü. Verimlilik esaslı bir yönetim stratejisine kavuşan banka son 6 yıldır yürüttüğü değişim projesi ile ekonominin büyümesine en büyük katkı sağlayan banka oldu. Bilanço büyümesini ağırlıklı olarak kredi büyümesi ile sağlayan banka mevduat dışında kaynak temininde de rekor talep toplamıştı.

Türkiye’nin 400 ilçe ve beldesinde tek banka olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın bugün toplam 1768 şubesi bulunuyor. Yurt dışında 18 ülke 95 noktada faaliyetlerine devam eden Banka 2017 yılında Gürcistan’da faaliyetlerini yerel bir banka çatısı altında toplamış, Özbekistan’daki bankasının hisselerinin tamamını almak üzere diğer hissedar banka ile anlaşma imzalamıştı. Ziraat Bankası yaygın yurt dışı şube ağının da katkısı ile bugün dış ticaretin finansmanında %13 pazar payına sahip.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 20'Yİ AŞTI

Bireysel ihtiyaçlardan konut finansmanına küçük ölçekteki işletmelerden büyük projelerin finansmanına kadar geniş bir alanda finansman olanağı sunan banka son dönemde adı sıkça duyulan KGF kefaletli kredilerde de sektöre öncü oldu. KGF, teminat yetersizliği olan ve bankacılık sisteminde teminat yetersizliği nedeni ile krediye ulaşmakta zorlanan KOBİ’ler ve KOBİ dışı işletmelere kefalet sağlayan bir kuruluş. KGF kefalet sistemindeki genişletici düzenleme, bankacılık sisteminin reel sektöre sağladığı kredilerde büyümeyi teşvik etti.

KGF ile çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletmeye finansman desteği sağlandı, Ziraat Bankası tek başına toplam 17 milyar TL kredi ile 65 bin küçük ve orta ölçekli işletmeye finansman sağladı. Ziraat Bankası aynı zamanda 2017 yılında tüm bankacılık sektörü tarafından kullandırılan konut kredilerinin yarıdan fazlasını tek başına kullandıran banka konumunda. KGF kredilerinin desteği ile tüm bankacılık sektörünün kredi büyümesi 2017 yılında %20’yi aştı.

ÜLKE NÜFUSUNA BÜYÜK KATKI

Tasarrufların ekonomiye kazandırılması, hazinenin kaynak çeşitliliğinin arttırılması ve atıl duran kaynakların ekonomik sisteme entegre edilmesi amacıyla T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası çalışmasında da Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile 2.5 ton altının ekonomiye kazandırılmasında önemli bir rol oynadı.