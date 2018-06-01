8 asırlık Ceneviz Kalesi restore ediliyor

Batı Karadeniz'in önemli sahil kentlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yer alan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nin, önemli aşama kat edilen restorasyon çalışmalarının ardından bölge turizmini canlandırması hedefleniyor.

UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NE GİRDİ

Karadeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetimi amacıyla 1226 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, yaklaşık 4 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne girdi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik doğal sit alanı ilan edildi.

RESTORASYONUN YÜZDE 50'Sİ TAMAMLANDI

Doğu Roma döneminden günümüze kadar gelebilen tarihi Ceneviz Kalesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yaz aylarında başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 50'lik kısmı tamamlandı.

TURİZME İVME KAZANDIRACAK

Batı Karadeniz bölgesinde denize sıfır konumuyla tarihi misyonunun izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plaj bulunuyor.

İki yıldır çalışmaları devam eden 8 asırlık kalenin, yenilenen yüzüyle sahil kenti Akçakoca'daki turizm canlılığına ivme kazandırması bekleniyor.

2018'İN SONUNDA TAMAMLANACAK

Çalışmanın fiziki anlamda yüzde 50'sinin tamamlandığını anlatan Budak, "2018 yılının sonunda çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Bu dünya kültürel mirasımızı vatandaşımızın hizmetine sunup, ziyaretçilere açacağız. Kültür miras çalışmaları uzun soluklu bir iştir. Burada çalışmalar esnasında yeni buluntulara rastlandığında, Koruma Kurulu ve Bakanlık devreye giriyor, iş yavaşlıyor. Burada çalışan elemanlar tüm birimlerce takip ediliyor ve denetleniyor. Kullanılan malzemelerde Bakanlığımız, müzemiz, Kültür Varlığı Koruma Kurulumuz ve müdürlüğümüzce yapım ihalesini alan firma yöneticileri gözetiminde kullanılıyor. Çalışmalar yaklaşık 40 kişilik ekiple yürütülüyor." dedi.