8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Hindistan'ın Pencap eyaletinde normal bir kiloda doğan Chahat Kumar bebek, ortalama dört yaşındaki bir çocuğun ağırlığında.





Daily Mail'de yer alan habere göre; Chahat Kumar bebek, 8 ay içinde 17 kiloya ulaştı. Ancak bebeğin, sürekli yemek yeme arzusuna neyin sebep olduğunu bilmiyor.

Chahat bebek, aşırı kilosu nedeniyle nefes almakta ve uyumakta güçlük çekiyor.





Annesi Reena, Chahat'tan önce bir erkek bebeğini doğumda kaybettiğini, kızını da kaybetmek istemediğini söyledi.





Chahat bebek, yemek verilmediğinde ağlıyor ve ortalama bir bebeğin dört katı kadar yiyor.







