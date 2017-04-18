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8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Hindistan'ın Pencap eyaletinde doğan Chahat Kumar bebek 8 ay içinde 17 kiloya ulaştı.

18.04.2017 - 16:14
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde normal bir kiloda doğan Chahat Kumar bebek, ortalama dört yaşındaki bir çocuğun ağırlığında.

8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Daily Mail'de yer alan habere göre; Chahat Kumar bebek, 8 ay içinde 17 kiloya ulaştı. Ancak bebeğin, sürekli yemek yeme arzusuna neyin sebep olduğunu bilmiyor.

8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Chahat bebek, aşırı kilosu nedeniyle nefes almakta ve uyumakta güçlük çekiyor.

8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Annesi Reena, Chahat'tan önce bir erkek bebeğini doğumda kaybettiğini, kızını da kaybetmek istemediğini söyledi.

8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo

Chahat bebek, yemek verilmediğinde ağlıyor ve ortalama bir bebeğin dört katı kadar yiyor.

8 aylık Chahat Kumar bebek 17 kilo


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