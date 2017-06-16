8 aylık hamile eşini öldürdü

Kılıçdaroğlu'nun başlatığı yürüyüşte ilk gün sona erdi. Kılıçdaroğlu ve partililer karavan ve çadırlarda uykuya geçti.

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Türkiye'de ilk milli ve özgün İHA'yı geliştiren Baykar, 6 İHA Bayraktar Taktik Blok 2'yi (TB2) Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim etti.

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AB'den Yunanistan'a yeni kurtarma paketi

Euro Bölgesi maliye bakanları borç kriziyle mücadele eden Yunanistan için 8 buçuk milyar euroluk yeni bir kurtarma paketinde anlaştı.