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8 aylık hamile eşini öldürdü

Bilecik'te uzaklaştırma cezası bulunan eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile kadın hayatını kaybetti.

16.06.2017 - 06:25
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8 aylık hamile eşini öldürdü

Hüseyin K. uzaklaştırma cezası olmasına rağmen 8 aylık hamile eşi Melike K'nın Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, yanında bulunan bıçakla eşini göğsünden yaraladı.

POLİSİ ARADI EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI

Hüseyin K, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp eşini bıçakladığını söyleyerek adresi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Eve gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Melike K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 aylık hamile eşini öldürdü

BEBEĞİN DURUMU KRİTİK

Doktorlar tarafından sezaryenle alınan ve yoğun bakımda bulunan bebeğin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince cinayetin yaşandığı mahalledeki Pazar Pazarı mevkisinde gözaltına alınan Hüseyin K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 aylık hamile eşini öldürdü

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