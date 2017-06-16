8 aylık hamile eşini öldürdü

Hüseyin K. uzaklaştırma cezası olmasına rağmen 8 aylık hamile eşi Melike K'nın Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'ndeki evine gitti.
Çift arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, yanında bulunan bıçakla eşini göğsünden yaraladı.
POLİSİ ARADI EŞİNİ KANLAR İÇİNDE BIRAKIP KAÇTI
Hüseyin K, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp eşini bıçakladığını söyleyerek adresi verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Eve gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan Melike K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BEBEĞİN DURUMU KRİTİK
Doktorlar tarafından sezaryenle alınan ve yoğun bakımda bulunan bebeğin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince cinayetin yaşandığı mahalledeki Pazar Pazarı mevkisinde gözaltına alınan Hüseyin K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.