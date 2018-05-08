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8 bin çocuk ve gence akademik eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk sporuna yeni sporcular kazandırmak için akademi çalışmaları yapıyor.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:22..
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İstanbullular için spor yapabilecekleri yeni alanları şehre kazandıran, mevcut spor tesislerini yenileyen ve yeni spor tesisi projelerini hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi çocukların erken yaşta sporla tanışmaları ve spor yaparak yetişen bireyler olmaları için de çalışmalarını sürdürüyor.

8 BİN ÇOCUKLA EĞİTİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve toplam 8 bin çocuk ve gencin katılımıyla eğitimlere başlayan Futbol Akademi, Voleybol Akademi ve Basketbol Akademi Kursları'nda final heyecanı yaşandı.

İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi ve İBB Stadı’nda düzenlenen final programında ardından tüm katılımcılara sertifika ve madalya takdim edildi.

8 bin çocuk ve gence akademik eğitim

YENİ YETENEKLER KEŞFEDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spor tesislerinde 6 ay boyunca gerçekleştirilen akademi kursları çocukların sporla tanışarak yeteneklerini keşfetmelerini amaçlandı. 7-15 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenen akademi kursları birçok branşta gerçekleştiriliyor.

8 bin çocuk ve gence akademik eğitim

ALT YAPILARA HİZMET

Uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen kamp çalışmalarının ardından yetenekli oldukları tespit edilen sporcular, akademi kampları kapsamında işbirliği yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Başakşehir Futbol Kulübü, Erok Spor Kulübü, Sekbanlar Spor Kulübü ve İstanbul Sahil Spor Kulübü başta olmak üzere amatör spor kulüplerinin alt yapılarına kazandırıldı.

8 bin çocuk ve gence akademik eğitim

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