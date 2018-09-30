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8 bin yıllık çipura kalıntısı bulundu

İzmir'in en eski yerleşim alanı olarak bilinen Yeşilova Höyüğü'ndeki kazılarda, 3-5 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen 8 bin yıllık bir çipuranın çene kalıntısına rastlandı.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 13:33..
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Tarihi 8 bin 500 yıl öncesine uzanan Yeşilova Höyüğü'nde, günümüzün Ege'ye özgü balık cinsi çipuranın kafasına ait parçalar bulundu.

Yeşilova Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Zafer Derin, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Büyükşehir ve Bornova belediyelerinin desteğiyle 2005 yılının başından bu yana bölgede kazı çalışmaları yürüttüklerini ve coğrafyanın bilinmeyen özelliklerini ortaya çıkarmaya devam ettiklerini belirtti.

8 BİN YILLIK ÇIPURA ÇENE KEMİĞİ

Höyükteki kazılarda bölgenin mutfak kültürüne ilişkin bazı yeni buluntular elde ettiklerini kaydeden Zafer Derin, bunlardan birinin de 3-5 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen 8 bin yıl öncesine ait bir çipuranın çene kemiği olduğunu söyledi.

8 bin yıllık çipura kalıntısı bulundu

"GÜNÜMÜZ ÇİPURALARINDAN DAHA BÜYÜK"

Zafer Derin, o dönemde denizin Yeşilova'dan daha uzak olmasına rağmen ilk İzmirlilerin yüzünü suya döndüğünü ifade ederek, "İzmir deyince bugün de aklımıza balık, özellikle de çipura geliyor. Biz de 8 bin yıl öncesine ait çipura kemiklerini bu sene tespit etme olanağı bulduk. Günümüze ait bir çipura ile karşılaştırdığımızda oldukça büyük olduğunu anlıyoruz." dedi.

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