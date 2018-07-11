taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.275
USD
4,7274
EURO
5,5502
ALTIN
190,40
PETR
78,2100

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

Muğla'nın Milas ilçesi Gökçeler Kanyonu'ndaki İncirliin Mağarası, 8 bin yıllık tarihi, jeolojik yapısı ve doğal güzellikleriyle yılda 20 bin turist çekiyor.

AA | 11.07.2018 - 10:44..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Milas Kaymakamlığının hazırladığı projeyle yürüyüş parkuru, ışıklandırma ve güvenlik çalışması yapılarak yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan İncirliin Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesindeki Damlataş Mağarası'na benzerliğiyle dikkati çekiyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla ziyarete açılan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Yarasalara yaptığı ev sahipliğiyle de doğal yaşamın sürdüğü İncirliin Mağarası, eşsiz sarkıt ve dikitleriyle öne çıkıyor.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

BİR BÖLÜMÜ ZİYARETE AÇILDI

Milas Kaymakamı Eren Arslan, 345 metre uzunluğundaki mağarada, jeolojik oluşumlara zarar vermemek için 155 metrelik bölümün ziyaretçilere açılabildiğini söyledi.

Mağaranın açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Eren Arslan, genişliği 3-10, tavan yüksekliği ise 2-20 metreyi bulan, damlataş birikimi bakımından son derece zengin İncirliin Mağarası'nda, özellikle sarkıt, dikit ve sütunların büyüklük, kalınlık ve yükseklikleri ile dikkati çektiğini kaydetti.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

TURİZME KAZANDIRILDI

Ziyaretçilerin mağarayı daha rahat gezebilmeleri için yürüyüş alanları, ışıklandırma ve güvenlik sistemleri de yapıldığını dile getiren Eren Arslan, bölgenin en önemli turizm değeri Gökçeler Kanyonu ve İncirliin Mağarası projesi olduğunu söyledi. Kaymakamlığın da kaynaklarıyla birleştirilerek tamamlandığını ve turizme kazandırıldığını ifade etti.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

8 BİN YILLIK MAĞARA

Mağaranın içerisinde milattan önce 6 bin yıllarına tarihlenen buluntular yer aldığını vurgulayan Eren Arslan, "İncirlin Mağarası doğal sit olmasının yanında içerisindeki buluntular ile aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Mağarada yapılan araştırmalarda insan yaşamının milattan önce 6 binli yıllara tarihlendiği tespit edilmiş ve mağaranın 8 bin yıllık olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.

Mağara içinde yaz aylarında yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 17 derece olduğunun tespit edildiğini vurgulayan Eren Arslan, ısı ve nem derecesinin ziyaretçileri büyülediğini dile getirdi.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR

Eren Aslan, "2016 yılından beri buraya ziyaretçi kabul ediyoruz. Her yıl yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı ziyaretçi geliyor. 2018 yılında da şu anki kayıtlara göre 7 bin ziyaretçi geldi. Bu sayı her gün artarak devam ediyor. Bölgemiz deniz, güneş, kum turizmiyle hep ön plana çıkmış bir yer. Ancak burası bu turizm pastasının içerisinde çok farklı bir potansiyele sahip. Hem mağara hem 10 kilometrelik Gökçeler Kanyonu muhteşem bir parkur. Kanyon içerisinde onlarca yabani hayvan türü, yüzlerce farklı bitki türü ve ağaç türleriyle doğaseverler için de aranan bir yer. İncirliin Mağarası da Bodrum ve Milas'a yakınlığı nedeniyle yerli ve yabancı turistler tarafından rahatlıkla gezilip görülecek. Burası turizmcilerin göz bebeği olacak." şeklinde konuştu.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını

MAĞARADA KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İncirliin Mağarası'nda Milas Müze Müdürlüğü ekiplerince de arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülen kazı çalışmalarında mağaranın 155'inci metresindeki Gösteri Salonu galerisinin ziyaret açık olmayan bölümünde insan, hayvan kemikleri, taş gereçler, seramik malzemeler bulundu.

8 bin yıllık İncirliin'e ziyaretçi akını


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

907
136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

136 ülkenin askeri güçleri kıyaslandı

198
Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilenler

73
Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

Adnan Oktar hakkındaki suçlamalar

187
Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

Adnan Oktar'ın gözaltı fotoğrafı

214
CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

CHP'li Altay: Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na hayır demez

70
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçti

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM