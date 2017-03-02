8 BTK çalışanına FETÖ kelepçesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 10 eski çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren zanlılar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

8'İ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 10 şüpheliden, aralarında mühendis, avukat ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 8'i Sincan Cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.