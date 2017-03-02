taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.670
USD
3,6921
EURO
3,8919
ALTIN
147,67
PETR
55,9300

8 BTK çalışanına FETÖ kelepçesi

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan BTK'nın 10 eski personelinden 8'i cezaevine gönderildi.

02.03.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 10 eski çalışanı emniyetteki işlemlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren zanlılar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

8'İ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan 10 şüpheliden, aralarında mühendis, avukat ve uzman yardımcılarının da bulunduğu 8'i Sincan Cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Erdoğan stratejisi

CHP'nin Erdoğan stratejisi

227
İzmir'de cezaevinde yangın

İzmir'de cezaevinde yangın

91
AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

15
Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

Bakan Özlü KOBİ kredilerinde başvuru sayısını açıkladı

115
Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

Barbaros Şansal: İçerisi daha güvenli

172
Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

Aleyna Tilki ATM'den para çekemedi

134
Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

Ahmet Hakan'dan dönek eleştirilerine yanıt geldi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM