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8 camiyi soyan hırsız yakalandı

Kayseri'de 8 caminin imam odasında bulunan yardım paralarını çalan zanlı, güvenlik kameralarından tespit edildi. Zanlı, soymak için geldiği son camide gözaltına alındı.

AA | 24.09.2018 - 19:59..
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Kayseri'de camilerdeki imam odalarının kilitli kapılarını açarak yardım kasalarında bulunan paraları çalan zanlı, cami bahçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki 8 caminin imam odalarının kapılarını, ayakkabı çekeceğiyle açarak yardım kasalarındaki paraları çalan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Uğur U. olduğunu belirledi. Polis, zanlının hırsızlık yapabileceğinden şüphelendiği 10 camide geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, İldem Fatih Mahallesi Hz. Ebubekir Camisi bahçesine gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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