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8 çocuk annesi, kocası tarafından defalarca bıçaklandı

Iğdır'da Güner Çağraş, barışma teklifini reddettiği için kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü.

İHA | 20.09.2018 - 07:06..
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Cumhuriyet Mahallesi Salman Sokak’ta meydana gelen olayda,  tır şoförü Mehmet Çağraş, aşırı geçimsizlik nedeniyle eşi Güner Çağraş’ı barışmaya ikna edemeyince çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kocası tarafından 20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, özel bir hastaneye daha sonra Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Çağraş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olan koca Mehmet Çağraş’ın sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

8 çocuk annesi, kocası tarafından defalarca bıçaklandı

8 çocuk annesi, kocası tarafından defalarca bıçaklandı

8 çocuk annesi, kocası tarafından defalarca bıçaklandı

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