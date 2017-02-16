8 FETÖ ablası tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin çalışmalarında aktif olarak yer alan ve örgüt hiyerarşisinde ‘abla’ diye nitelendirilen kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya illerinde, 10 Şubat’ta düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

8'İ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan ve ifadeleri alınan 10 kadından 8’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BYLOCK KULLANDIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin örgütün hiyerarşik yapısında ‘abla’ diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edilen 25 kadının yakalanması için 10 Şubat’ta Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kadın gözaltına alınmıştı.