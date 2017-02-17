8 ilde eğitime kar engeli

TRABZON

Trabzon'da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle cuma günü eğitime 1 gün ara verilirken kamuda görev yapan engelli ve halimeler de aynı gün idari izinli sayılacak.Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada ”Meteorolojik veriler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucu; akşam saatlerinden itibaren gece yarısına kadar devam edecek olan yoğun kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek güçlük ve sıkıntılar nedeniyle 17 Şubat 2017 Cuma günü Trabzon ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ayrıca hamileler ile engelli kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

VAN

Van’ın Gevaş ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat’a kadar ara verildi. Gevaş’ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının ile merkezinde 90, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştığı ilçede ulaşım zorlukla sağlamıyor. Gevaş Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Ayrıca kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelinde ilk, orta ve liselerde pazartesi gününe kadar eğitime ara verildiği bildirildi.

ARTVİN

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda bugün eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi.Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, yaptığı açıklamada, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşanabileceğini belirtti.Etkili kar yağışı nedeniyle bugün il geneli okulların eğitime ara verildiğini ifade eden Bektaş, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de bir gün idari izinli sayılması kararı alındığı kaydetti.

ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Gürgentepe, Korgan, Ulubey, Kabataş, Çamaş, Çatalpınar, Aybastı, Mesudiye, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinin tamamındaki okullarda, Akkuş, Fatsa, Gülyalı ve İkizce ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim 17 Şubat Cuma günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir."

GİRESUN

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Giresun merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitime ara verildiği belirtilerek, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Güce, Keşap ve Piraziz ilçelerinin de tamamında eğitim-öğretime bugün ara verildiği kaydedildi.Açıklamada, Espiye ve Yağlıdere ilçelerinde merkez hariç, Bulancak ilçesinde ise ilçe merkezi ve Yalıköy hariç taşımalı eğitim yapan okullar ve köy okullarının tatil edildiği belirtildi.İl merkezinde görevli hamile ve engelli kamu personelinin de bir gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

HAKKARİ

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde taşımalı hizmetle eğitim veren okullarda eğitime 1 günlük ara verildiğini duyurdu.

SİVAS

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kar yağışı dolayısıyla bugün ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Koyulhisar Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkili kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bütün okullar 17 Şubat Cuma günü tatil edildi. İlçede görev yapan hamile ya da engelli kamu personelinin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.