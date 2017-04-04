8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen kişilere yönelik Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis, Osmaniye'de operasyon düzenlendi.
14 GÖZALTI
Kent merkezinde polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.