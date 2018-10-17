8 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi tarafından Bylock Kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gözaltının olduğu bildirildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDA DA FETÖ OPERASYONU VAR

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü aktif görevde.