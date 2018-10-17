taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.69085
Euro
6.5864
Altın
1223.766
Borsa
99283.03
Gram Altın
224.326

8 ilde FETÖ operasyonu: 36 gözaltı kararı

FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik opersayonda 32 kişiye gözaltı kararı verildi.

İHA | 17.10.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarına yönelik İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisi tarafından Bylock Kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli kişilerin yakalanması için başlatılan eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda gözaltının olduğu bildirildi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI'NDA DA FETÖ OPERASYONU VAR

Öte yandan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 albay, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 3 teğmen, 25 astsubay olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü aktif görevde.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

937
Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolar olacak

84
Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

Ölmeden önce polise katilin ismini verdi

18
İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

İtalya ve Fransa arasında Afrikalı göçmen krizi

34
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

19
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

35
HDP, korucuların kaldırılmasını istedi

HDP, korucuların kaldırılmasını istedi

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM