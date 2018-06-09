Türk Halk Müziği sanatçısı Sait Emektar, Şanlıurfa'da tanık olduğu tehlikeli bir yolculuğu kayda aldı. Görüntülere yansıyan 8 kişilik Suriyeli ailenin motosiklet yolculuğuydu.

BİR MOTOSİKLETTE 8 KİŞİLİK YOLCULUK

Anne- baba ve 6 çocuk aynı motosiklet üzerinde seyir halinde ilerlerken kendileri ve trafik için oluşturdukları tehlikeyi umursamadan gülümseyerek yollarına devam etti. Bu sırada motosikleti kullanan babanın ayağının alçıda olmasıysa dikkat çekti.

8 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu ViDEO