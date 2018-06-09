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8 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu

Şanlıurfa'da bir ailenin 8 ferdi, motosikletle tehlikeli bir yolculuğa imza attı.

Özel Haber | 09.06.2018 - 12:39..
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Türk Halk Müziği sanatçısı Sait Emektar, Şanlıurfa'da tanık olduğu tehlikeli bir yolculuğu kayda aldı. Görüntülere yansıyan 8 kişilik Suriyeli ailenin motosiklet yolculuğuydu.

BİR MOTOSİKLETTE 8 KİŞİLİK YOLCULUK

Anne- baba ve 6 çocuk aynı motosiklet üzerinde seyir halinde ilerlerken kendileri ve trafik için oluşturdukları tehlikeyi umursamadan gülümseyerek yollarına devam etti. Bu sırada motosikleti kullanan babanın ayağının alçıda olmasıysa dikkat çekti.

8 kişilik ailenin motosiklet yolculuğu ViDEO

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