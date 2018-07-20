8 metrekarelik salondan Avrupa şampiyonluğuna

Geçen sene Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda gençler kategorisinde bronz madalya kazanan Üzeyir Karakoç, bu yıl da Avrupa şampiyonluğuna uzanarak elde ettiği başarılarla milli takımın vazgeçilmezi haline geldi.

FAZLA KİLOLARINDAN KURTULMAK İÇİN SPOR YAPMAYA BAŞLADI

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve yürüyemediğini belirten milli sporcu Üzeyir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için spor yapmaya karar verdiğini söyledi.

"HER GÜN 5 KİLOMETRE YOL GİDİP GELİYORDUM"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonun evlerine uzak olduğunu, bu nedenle ulaşımda sıkıntı yaşadığını belirten Üzeyir, "Her gün 5 kilometre yol gidip geliyordum. Çok zor oluyordu. Sonrasında sağ olsunlar burayı tahsis ettiler. Burası şehrin merkezinde, evime de yakın. Zemin kat olduğu için giriş rahat oluyor, engelliler için her şeyi düşünmüşler. 8-10 metrekarelik bir alan ama bizim gibi sporcular için yeterli. Buraya çok rahat bir şekilde engelli arkadaşlarım da gelebiliyor, sporlarını yapıyor, sohbet ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

AVRUPA REKORU KIRDI

Üzeyir, mayıs ayında Fransa'da düzenlenen Bedensel Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası​'nda 72 kiloda 125 kilo kaldırdığını ve Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandığını hatırlattı.

"ÇİFT ANTRENMAN YAPARAK ŞAMPİYONAYA HAZIRLANDIM"

Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu anlatan Üzeyir, şunları kaydetti: "Fransa'da çok başarılı bir şampiyona geçirdim. Ondan önce milli kamp dönemi çok güzeldi. Günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandım. Antrenmanlar çok eğlenceli geçiyordu. Zaman çok çabuk geçti. İki ay boyunca çok çalıştım. Şampiyonada 72 kiloda 125 kilo kaldırdım ve Avrupa rekoru kırdım. Allah'a şükürler olsun ki Türk bayrağımızı en yüksek yerde dalgalandırdım, çok şükür İstiklal Marşı'mızı okutmak nasip oldu. Çok güzel bir duyguydu. O anki hislerim paha biçilemezdi. Hedefim, 2020'de Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak. Oradan inşallah güzel bir dereceyle döneriz."

"İMKANSIZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Üzeyir Karakoç, imkansız diye bir şeyin olmadığını, çalışıp, azim gösterildiğinde her şeyin olabileceğini aktardı.

Tekerlekli sandalyesini, amaçlarına ulaşmak için engel olarak görmediğini dile getiren Üzeyir, şöyle konuştu: "Aklıma gelebilecek her şeyi yaptım. Dört sene önce zayıflamak için başlamıştım. Türkiye şampiyonu oldum, Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandım, dünya üçüncüsü oldum. Çok mutluyum. Çalışan ve emek veren herkes bunu başarabilir. Spor yaparak öncelikle öz güvenim geri geldi. Şimdi artık bir şey istiyorsam gidip hemen yapıyorum. Hiçbir zaman engelim bana engel olmadı. 20 yaşındayım, 20 madalyam var. İnşallah 21. madalyam, Tokyo'da yapılacak Paralimpik Oyunları'nda kazanacağım altın madalya olur."