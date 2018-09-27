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8 odalı yer altı şehri turizme kazandırılacak

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Özler köyünde bulunan ve M.S. 300'lü yıllarda erken Hristiyanlık döneminde yapıldığı tahmin edilen 8 odalı yer altı şehrinde kazı çalışmaları devam ediyor.

İHA | 27.09.2018 - 11:49..
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217 metre uzunluğuna sahip Özler Yeraltı Şehri'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

"TURİZME KAZANDIRACAĞIZ"

Yozgat'ın bir turizm güzergahı üzerinde yer almasını istediklerini de belirten Yozgar Valisi Kemal Yurtnaç,"Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a giden yol hattı üzerinde Özler sonra 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama ve son olarak Hattuşaş'a ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar alt yapı ve tanıtım çalışmalarıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Burada arkeologlar çalışıyor. Dediklerine göre M.S. 300'lü yıllarda yapılmış bir yerleşim yeri burası. Zaten Kapadokya'da da benzer yerler var. Buraların Kapadokya'nın devamı olduğunu düşünüyorum. Zamanında insanlarımız burada yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak turizme kazandıracağız" şeklinde konuştu.

8 odalı yer altı şehri turizme kazandırılacak


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