8 programda daha YÖK Doktora Bursu desteği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı’nın ilk 3 diliminde 15 farklı başlık ve 24 alanda 65 öğrenci ile destek alan Süleyman Demirel Üniversitesi’nde, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Kontenjanlarıyla birlikte 8 programa daha verilecek 45 kontenjan sonunda sayı 110’a ulaşacak.

YÖK Başkanlığı, 100/2000 Doktora Burs Programı’nın 4. Çağrı Dönemi sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte SDÜ, 100/ 2000 YÖK Doktora Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için 8 alanda daha destek kapsamına alındı.

DOKTORA EĞİTİMİ YENİ VİZYON KAZANDI

Nitelikli bilgi ve nitelikli İnsan unsuruna vurgu yapan Yeni YÖK öncelikli alanlarda doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacın karşılanması amacıyla devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri destekleme kararı alındığı belirtildi.

Yeni YÖK’te, Türkiye’de ilk defa belirlenen “öncelikli alanlar ve geleceğin meslekleri” üzerinde yoğunlaşarak, proje tematik alanları ve disiplinler arası çalışmaları öne çıkardığı kaydedildi.

Geleceğin Türkiyesi için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi olan YÖK 100/ 2000 projesi ile Türkiye’deki doktora eğitimin yeni bir vizyon kazandığı vurgulandı.

2016-2017 akademik yılı bahar döneminde ilk defa çağrıya çıkılarak başlatılan ve ülkenin küresel rekabeti açısından gelecek 10 yılda ihtiyaç duyulacak 100 öncelikli alanda 2 bin doktora öğrencisine burs vermeyi hedefleyen bu programda şimdiye kadar dört çağrı döneminin tamamlandığı ve ilk üç çağrı dönemi sonunda toplam 2 bin 200 öğrencinin, ayda 2 bin TL burs aldığı belirtildi.

SDÜ'DEKİ TOPLAM SAYI 110'A ULAŞACAK

100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için 75 üniversiteye 392 alt alanda 2 bin kontenjan verilmesinin uygun bulunduğu iletildi.

Burs programı çerçevesinde, daha önceki 3 dilinde 15 farklı başlık ve 24 alanda 65 SDÜ Doktora öğrencisi burs alırken, 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için açıklanan 45 kontenjan sonrasında, 5 başlık daha eklenen 45 öğrenci kontenjanıyla toplam sayının 110’a ulaşacağı kaydedildi.

DOKTORA BURSU VERİLECEK PROGRAMLAR

Öte yandan, burs programına son başvuru tarihinin 14 Eylül 2018 olduğu belirtilirken, SDÜ’ye verilen kontenjanlar şu şekilde; “Sağlık Ekonomisi 5, Şehir ve Bölge Planlama 7, İnşaat Mühendisliği (Yapı; Yapı Malzemeleri; Yapım Yönetimi) 5, Moleküler Onkoloji 5, Gıda Üretimi, İşleme ve Teknolojisi 7, İletişim Çalışmaları (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Gazetecilik; Radyo- TV- Sinema) 5, Somut Olmayan Kültürel Miras 8, Moleküler Farmakoloji ve İlaç Araştırmaları 3.”

