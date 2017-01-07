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8 spor kulübü kapatıldı

OHAL kapsamında yayınlanan KHK ile 8 spor kulübü kapatıldı.

Ajanslar | 07.01.2017 - 10:26
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8 spor kulübü kapatıldı

Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.

İşte kapatılan kulüpler:

- Malatya Darende Spor Kulübü

- Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

- Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

- Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

- Kocaeli İvme Spor Kulübü

- Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

- Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

- 73 Cizre Spor Kulübü Derneği

8 spor kulübü kapatıldı

8 spor kulübü kapatıldı

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