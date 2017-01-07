Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; 679 nolu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Şırnak, Gaziantep, Malatya ve Kocaeli illerinde toplam 8 spor kulübü kapatıldı.
İşte kapatılan kulüpler:
- Malatya Darende Spor Kulübü
- Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü
- Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü
- Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü
- Kocaeli İvme Spor Kulübü
- Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
- Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği
- 73 Cizre Spor Kulübü Derneği